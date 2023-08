Gemeente wil statushouders en studenten onderbrengen in gekraakte panden aan Croeselaan in Utrecht

Onder andere studenten en statushouders moeten binnenkort onderdak krijgen in de woningen aan de Croeselaan die dit weekend gekraakt zijn. De huizen hebben lang leeggestaan omdat de gemeente Utrecht naar eigen zeggen een afstemming moest bereiken met de partners. De krakers laten weten het ‘frappant’ te vinden dat nu opeens actie wordt ondernomen.

Op 1 april van dit jaar heeft de gemeente een leegstandsverordening ontvangen voor de woningen aan de Croeselaan. Op basis daarvan kan een huurcontract worden opgesteld. “Tussen het krijgen van de leegstandsverordening en de tijdelijke verhuur zat meer tijd dan we vooraf hadden gehoopt omdat we er bewust voor hebben gekozen deze woningen te verhuren aan urgent woningzoekenden, zoals statushouders en mensen die uitstromen uit maatschappelijke opvang”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Dit is voor zowel de gemeente, die nu eigenaar is van de panden, als de zorgpartners iets nieuws.

“Dit willen we heel zorgvuldig doen. Ook de zorgvuldige afstemming en samenwerking met partners zorgde ervoor dat dit proces enige tijd duurt. We vinden het natuurlijk jammer dat de woningen hierdoor langer leeg hebben gestaan, maar zijn druk bezig geweest om de woningen te vullen. Het matchen is inmiddels gelukt: op 11 augustus hebben we matches gemaakt met tijdelijke huurders voor de nu gekraakte panden.”

Hypocriet

Een woordvoerder van de krakers laat weten het ‘frappant’ te vinden dat er nu opeens actie wordt ondernemen, terwijl dat volgens hem maanden geleden al had kunnen gebeuren. “Als er straks echt mensen zijn die in de panden worden ondergebracht, zijn wij niet de moeilijkste en is de kans groot dat de krakers eruit gaan. Op dit moment vinden we het vooral hypocriet. Ook omdat er nog geen plannen zijn voor de andere huizen in het rijtje.”

De woordvoerder van de gemeente zegt tot slot dat er wel plannen liggen voor alle leegstaande huizen in het rijtje aan de Croeselaan. “Dus in alle panden komen speciale doelgroepen zoals statushouders, uitstromers uit de maatschappelijke opvang en studenten.”