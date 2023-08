Woningen aan Croeselaan in Utrecht gekraakt op dag van Woonprotest

Een groep van zo’n 10 à 15 personen heeft vijf leegstaande woningen aan de Croeselaan in Utrecht gekraakt. Volgens een woordvoerder van de groep werd dit zaterdagavond gedaan.



Het Woonprotest begon om 13.00 uur op het Jaarbeursplein in Utrecht. Onder de noemer ‘red de sociale huur’ liepen de demonstranten richting het kantoor van woningcorporatie Woonin (voorheen Mitros). “Sociale huur is de enige echt betaalbare optie voor veel mensen, het is een belangrijk onderdeel van een oplossing voor de wooncrisis”, meent de organisatie van het Woonprotest.

De krakers wilden op het moment dat de groep demonstranten de huizen aan de Croeselaan passeerde, spandoeken voor de ramen en van het dak rollen. Arie van der Ploeg, een woordvoerder van de krakers, zegt echter dat de politie al vroegtijdig werd gealarmeerd vanwege een alarm dat afging.

Momenteel zitten de krakers nog in de panden en de politie had tijdelijk de omgeving voor de woningen afgezet. Buiten die afzetting stond een groep sympathisanten en een deel daarvan blokkeerde de Croeselaan richting het Jaarbeursplein. Rond 14.30 uur vertrok de politie en werd de afzetting opgeheven. De sympathisanten en de krakers begonnen daarop te juichen en gingen zij van de weg af.

Statement

“Het slopen van sociale huur in de huidige wooncrisis is van de zotte. Zeker als het gaat om goede woningen die ruimte moeten maken voor een toren die ook ergens anders kan staan. De krakers zijn trots op de mensen die zich verzetten tegen de uitkoop en uitzet. De krakers zijn tegen de verkoop, sloop en leegstand van sociale huurwoningen en leegstand in het algemeen”, is te lezen in een statement van de krakers.

Bewoners

In 2019 stemde de gemeenteraad in met de sloop van 31 woningen aan de Croeselaan, terwijl de bewoners van de huizen meerdere jaren hebben geprobeerd hun woning voor de sloopkogel te behoeden. De woningen moeten wijken voor nieuwbouw in het Beurskwartier. Een deel van de huizen uit 1936 moet wijken voor een nieuw stadspark.