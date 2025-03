Gemeente ziet geen reden om band met achterban FC Utrecht te versterken: samenwerking is positief

Volgens Stadsbelang Utrecht heerst er veel spanning tussen de supporters van FC Utrecht en de gemeente. Dit komt volgens commissielid Stefan Gaillard door het ‘herhaaldelijk collectief straffen’ van bezoekers van de Galgenwaard. Volgens de gemeente is de samenwerking met de supportersverenigingen positief, waardoor er geen reden is deze band te versterken.

Gaillard heeft halverwege februari schriftelijke vragen ingediend over de kwestie. Daarin vroeg hij onder meer of het college ervan op de hoogte is dat er veel spanning bestaat tussen – in ieder geval een aanzienlijk deel van – de supporters en de gemeente. “Onder andere door het herhaaldelijk collectief straffen van bezoekers van Stadion Galgenwaard?”

Het college zegt in antwoord daarop dat collectieve maatregelen in het uiterste geval nodig kunnen zijn om een voetbalwedstrijd veilig en rustig te laten verlopen. Als voorbeeld wordt de eerste thuiswedstrijd van dit Eredivisieseizoen genoemd, waar geen supporters bij aanwezig mochten zijn. Dit was een reactie op de hevige rellen die ontstonden na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles eind mei.

‘Rustig verlopen’

“Wij begrijpen dat dit soort maatregelen impact hebben en dat supporters deze als onprettig kunnen ervaren. Sinds de maatregelen zijn de thuiswedstrijden van FC Utrecht overigens rustig verlopen”, schrijft het college.

Daarnaast stelt Gaillard dat de band tussen de gemeente en de supporters beschadigd is en vraagt hij of het college mogelijkheden ziet om deze relatie te verbeteren. “De samenwerking met FC Utrecht is positief en constructief, ook als het gaat om de supportersverenigingen, en de thuiswedstrijden van FC Utrecht verlopen dit voetbalseizoen goed. Er is op dit moment niets extra’s nodig om de band met supporters van FC Utrecht te versterken”, aldus het college.

Europees voetbal

Tot slot vroeg Gaillard of de gemeente het bestuur, de spelers, de supporters, de vrijwilligers en alle andere mensen die betrokken zijn bij FC Utrecht succes te wensen in de strijd om zich direct te plaatsen voor Europees voetbal.

Het college zegt daarop het volgende: “Uiteraard hopen we dat FC Utrecht zo hoog mogelijk eindigt en zich plaatst voor Europees voetbal.”