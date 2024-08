FC Utrecht-supporters demonstreren tegen collectieve straf: ‘Sharon rot op’ Foto's: Bas van Setten

Een paar honderd FC Utrecht-supporters heeft zondag in de binnenstad gedemonstreerd tegen de collectieve straf die door burgemeester Sharon Dijksma is opgelegd. Hierdoor kunnen zij later op de dag niet plaatsnemen in de Galgenwaard om naar de eerste thuiswedstrijd van het Eredivisieseizoen te kijken.