Gemeente zoekt Utrechters die het openbaar groen in de buurt willen beheren

De gemeente wil dat meer Utrechters het openbaar groen in de buurt zelf gaan beheren. Hiervoor is een actieplan opgesteld met onder meer wijkbijeenkomsten, een wervingscampagne en er komt een loket voor mensen met vragen.

Met het actieplan zelfbeheer van openbaar groen zet de gemeente in op initiatieven voor zelfbeheer van (kleinschalig) groen in de buurt. Hiermee wordt het zelfbeheer niet alleen mogelijk gemaakt maar ook gestimuleerd, is de redenering. De gemeente wil zo een bijdrage leveren aan een groene, gezonde, duurzame en aantrekkelijke stad, waarbij inwoners actief bijdragen aan de leefomgeving.

Tijdens de verschillende wijkbijeenkomsten wordt samen met bewoners gekeken hoe het zelfbeheer van het openbaar groen aangepakt moet worden. Vanwege de coronamaatregelen vinden de eerste bijeenkomsten waarschijnlijk digitaal plaats.

Wervingscampagne

Daarnaast wordt in het voorjaar samen met bestaande zelfbeheerders een wervingscampagne gestart. Hiermee wil de gemeente het zelfbeheer van openbaar groen stimuleren en tegelijkertijd nieuwe mensen zoeken.

Om de bestaande zelfbeheerinitiatieven beter te ondersteunen komt er één gemeentelijk loket waar inwoners terecht kunnen voor alles rond zelfbeheer van openbaar groen.

Gezonde stad

“We bieden inwoners al jaren de mogelijkheid om groen in de openbare ruimte te onderhouden en te beheren”, zegt wethouder Kees Diepeveen. “Denk dan bijvoorbeeld aan: geveltuinen, boomspiegels, buurt- en stoeptuinen en het onderhouden van een stuk park. Dit werkt al goed, maar met dit nieuwe plan zetten we nog steviger in op initiatieven voor zelfbeheer van groen in de stad. Meer groen zorgt voor een gezonde, duurzame en aantrekkelijke stad voor inwoners en ook voor dieren!”