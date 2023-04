Gemeentepand in Utrecht volledig verwoest door brand; inventarisatie van verloren goederen is bezig

Het gemeentepand aan de Groenewoudsedijk in Utrecht dat woensdag getroffen werd door een brand is bijna volledig verwoest. Het gebouw werd gebruikt door ambtenaren die werkten aan de ontwikkeling van Leidsche Rijn. Mogelijk zijn er ook originele stukken verloren gegaan uit de begindagen van de Vinex-wijk.

In het brandende pand waren gisteren veertien mensen aanwezig die zichzelf in veiligheid konden brengen. Om 18.48 uur werd vanwege de vele rook een NL-Alert verstuurd. Rijkswaterstaat zag zich genoodzaakt om automobilisten gedoseerd door de Leidsche Rijntunnel te laten zijn rijden vanwege de rookoverlast. Pas uren na het uitbreken was de brand onder controle.

Het gebouw is niet gespaard gebleven, het is bijna volledig verwoest. De locatie was eigendom van de gemeente Utrecht. Er werd gewerkt door mensen die betrokken waren bij de verdere ontwikkeling van Leidsche Rijn. Dat gebeurt vanuit die locatie al vele jaren.

In het gebouw zat van 1997 tot 2007 het Mobilion, een informatie- en communicatiecentrum van Rijkswaterstaat waar veel aandacht was voor de Leidsche Rijntunnel en de verdere ontwikkelingen van de nieuwe wijk. Ook heeft het informatiecentrum over Leidsche Rijn hier gezeten. De gemeente Utrecht is nu aan het inventariseren wat er allemaal verloren is gegaan.