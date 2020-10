Gemeenteraad springt in de bres voor Utrechtse mbo-studenten

De Utrechtse gemeenteraad heeft haar zorgen geuit over de situatie van mbo-studenten in de stad. De 17.500 Utrechtse mbo-studenten raken door de coronacrisis in de problemen omdat fysiek onderwijs niet gegeven kan worden, terwijl dat een belangrijk deel van een mbo-opleiding is.

Volgens de raad worden mbo-studenten nog harder geraakt dan andere studenten, omdat er geen praktijkonderwijs mogelijk is en er tekorten zijn aan stageplaatsen. In juli verwachtte het college in de regio Midden-Utrecht een tekort van 1.035 stageplekken.

In heel Nederland werd het tekort aan stageplekken toen op 12.150 geschat, maar dat blijkt eind oktober al opgelopen te zijn tot 20.500. De raadspartijen willen nu van het college weten hoe groot de tekorten voor Utrechtse mbo-studenten op dit moment zijn.

Stagebroedplaats

Met een landelijk actieplan wordt geprobeerd genoeg stage- en leerwerkplekken voor mbo’ers te creëren. Maatregelen in dat plan zijn bijvoorbeeld het oproepen van bedrijven, het erkennen van aspirant leerbedrijven en het informeren van bedrijven over financiële ondersteuningsmogelijkheden.

De raad wil weten hoe contact met de mbo’s in Utrecht is, maar pleit ook voor creatieve oplossingen. De partijen vragen het college om in gesprek te gaan met Utrechtse evenementenlocaties en de cultuursector. Grote ruimtes zoals een leegstaande evenementenhal zouden ingericht kunnen worden als tijdelijke ‘stagebroedplaats’ of als ruimte om fysieke lessen te geven.