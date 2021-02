Gemeenteraad steunt voorstel Ronald McDonald Huis Utrecht over nieuwe locatie

Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad steunt het Ronald McDonald Huis op het Utrecht Science Park (USP) bij het vinden van een nieuwe locatie. Op de huidige plek van het logeerhuis voor ouders, broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen komt een parkeergarage te staan. De betrokken partijen hebben een nieuwe plek voorgesteld, maar de provincie ziet die locatie niet zitten. De gemeenteraad nam gisteren een motie aan om die voorgestelde locatie niet onmogelijk te maken.

Het Ronald McDonald Kinderfonds startte een petitie onder de noemer ‘Laat zieke kinderen en hun ouders niet de dupe worden van bureaucratische regels’. Die petitie is in een week tijd door ruim 100.000 mensen ondertekend.

UMC Utrecht, Universiteit Utrecht en PMC willen dat het nieuwe logeerhuis bij de kruising van de Hoofddijk en de Heidelberglaan komt. Dit was ook het advies van een onafhankelijk adviesbureau. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie is het daar niet mee eens. Dan zou namelijk de zogenoemde ‘rode contour’ worden overschreden: de grens tussen stedelijk- en natuurgebied.

Met de aangenomen motie – die op steun kon rekenen van CDA, D66, DENK, Partij voor de Vrijheid, Stadsbelang Utrecht, Student & Starters en de VVD – roept de gemeenteraad de provincie op om de opties voor de nieuwe locatie vlak bij de twee ziekenhuizen open te houden. De raad doet een verzoek om de contour te verleggen, zodat de voorgestelde locatie niet op voorhand al wordt geblokkeerd.

(Artikel gaat door onder de afbeelding)

Volgens het Kinderfonds vreest de provincie dat de UNESCO-nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aangepast moet worden. Maar die vrees is nergens voor nodig, zegt het fonds samen met de betrokken partijen.

“Er is een groene, duurzame oplossing voor Huis Utrecht”, zegt het fonds. “Er wordt drie keer zoveel groen teruggegeven aan het natuurgebied. Bovendien is er geen verbod op bouwen in UNESCO-gebied. Daarom ligt er een UNESCO-proof ontwerp van het nieuwe Ronald McDonald Huis.”

10 maart

De gemeenteraad vindt ook dat het voorstel “laat zien dat het goed mogelijk

is om met een aanpassing tot een oplossing te komen die resulteert in meer kwalitatief

groen dan de huidige situatie.”

Begin maart biedt het fonds de petitie aan bij de fractievoorzitters van de Provinciale Staten. Op 10 maart wordt er gestemd over de nieuwe locatie van het Ronald McDonald Huis Utrecht.