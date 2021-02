Ronald McDonald Huis en provincie Utrecht in de clinch over nieuwe locatie logeerhuis

Het Ronald McDonald Huis op het Utrecht Science Park (USP) moet plaatsmaken voor een nieuwe parkeergarage. Dit betekent dat het logeerhuis voor ouders, broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen een andere locatie moet zoeken. Na onderzoek van een onafhankelijk bureau hebben alle betrokken partijen een nieuwe plek voorgesteld, maar de provincie Utrecht ziet die locatie niet zitten. Onder de noemer ‘Laat zieke kinderen en hun ouders niet de dupe worden van bureaucratische regels’ is het Ronald McDonald Kinderfonds nu een petitie gestart.

Het huidige Ronald McDonald Huis ligt aan de Lundlaan, op steenworpafstand van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum (PMC). Vanwege de bouw van een parkeergarage, die bij moet dragen aan het autoluwer maken van het USP, moet het logeerhuis verplaatst worden.

UMC Utrecht, Universiteit Utrecht en PMC willen dat het nieuwe Ronald McDonald Huis bij de kruising van de Hoofddijk en de Heidelberglaan wordt gebouwd. Dit was ook het advies van SWECO, een onafhankelijk adviesbureau dat in opdracht van de provincie Utrecht verschillende locaties heeft onderzocht.

Negatief advies

Het college van Gedeputeerde Staten heeft echter een negatief advies gegeven voor de nieuwe plek. Met de bouw zou namelijk de zogenoemde ‘rode contour’ worden overschreden. Deze contour geeft de grens aan tussen stedelijk- en natuurgebied.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Volgens het Ronald McDonald Kinderfonds vreest het college verder dat de UNESCO-nominatie van de nabijgelegen Nieuwe Hollandse Waterlinie in gevaar komt. Gedeputeerde Staten heeft dan ook een alternatieve locatie voorgesteld, maar die ligt volgens het Ronald McDonald Kinderfonds té ver weg van de ziekenhuizen.

Compensatie

Ondertussen heeft de UU al aangegeven om – ter compensatie van het stukje natuur dat verdwijnt door de bouw – op andere plekken drie keer zoveel groen terug te geven. “Dat vinden wij het vreemde aan de hele zaak. De rode contour moet door de bouw iets worden verlegd, maar er komt drie keer zoveel natuur voor terug”, zegt Miranda Noorlander van het Ronald McDonald Kinderfonds.

Daarnaast geeft Noorlander aan dat het ontwerp van het nieuwe Ronald McDonald Huis opgaat in het landschap. “Wat ons betreft heeft iedereen winst bij ons plan. Het USP wordt autoluw, veilig en duurzaam, ouders van zieke kinderen kunnen dichtbij het ziekenhuis logeren en ook komt er meer natuur terug.”

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Petitie

Het plan van het Ronald McDonald Kinderfonds, de Utrechtse ziekenhuizen en de UU is met het negatieve advies nog niet definitief van tafel. Op 10 maart stemmen de Statenleden namelijk over het idee.

Om te laten zien dat zij niet als enige achter het plan staan is het Ronald McDonald Kinderfonds een petitie gestart, die wordt gesteund door het UMC, UU en PMC. Deze is inmiddels bijna 58.000 keer ondertekend. “Het is boven verwachting en hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen ons steunen. Ik hoop dat de Statenleden ook inzien dat ze hier niet omheen kunnen”, aldus Noorlander.