Gemeenteraad Utrecht stemt in: eerste honderden huishoudens Overvecht verplicht van gas af

In de Utrechtse wijk Overvecht worden 320 huizen afgesloten van gas. Met dat plan heeft de gemeenteraad donderdagavond ingestemd. Het is een unieke stap, niet eerder ging de gaskraan verplicht dicht. Veel bewoners vinden het echter ook prima, 92 procent stemde eerder al in met het plan.

In 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn. Dat gebeurt in stappen, per wijk en per gebouw. Overvecht-Noord moet de eerste bestaande buurt zijn in Utrecht die aardgasvrij wordt, en dat voor 2030. Om dat mogelijk te maken moeten bewoners onder meer stoppen met het koken op gas.

Omdat het volledig stoppen met het gebruik van aardgas een flink project is, gaat de gemeente stapsgewijs te werk. De eerste stap is een project waarbij 320 woningen van woningcorporatie Mitros van het gas afgaan. DUIC schreef eerder over 355 woningen, maar de gemeente laat weten dat één wooncomplex is komen te vervallen. Bijzonder aan deze situatie is dat het dichtdraaien van de gaskraan voor het eerst verplicht wordt opgelegd. Daar wordt speciale wetgeving voor gebruikt.

Elektrisch koken

De 320 huizen zijn aangesloten op stadsverwarming en de bewoners gebruiken dus alleen gas voor het koken. Ook speelt mee dat de gasleiding aan vervanging toe is. Door de overstap op elektrisch koken kan die vervanging voorkomen worden. Voor bewoners betekent het in dit geval dat ze dus elektrisch moeten gaan koken. De gemeente moest wel polsen bij de bewoners hoe zij erover dachten, daaruit blijkt dat er grote steun is voor het plan want 92 procent stemde in.

Het idee is ook dat bewoners er financieel niet op achteruitgaan, de kookplaat wordt gratis geleverd en bewoners krijgen een nieuwe pannenset. Ook zouden bewoners geld besparen omdat ze geen gasaansluiting meer hebben.

Het plan van het college van B&W kon rekenen op veel steun van de raad. Alleen DENK, Partij voor de Vrijheid en Utrecht Solidair stemden tegen.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.