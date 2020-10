Genomineerd voor de Rietveldprijs (5) Superlofts

De jury van de Rietveldprijs 2020 heeft bekendgemaakt welke acht Utrechtse projecten zijn genomineerd. Er kan gestemd worden op de publieksprijs en er is een juryprijs. Op DUIC worden de komende weken enkele genomineerden voorgesteld. Deze week: de Superlofts.

In de nieuwbouwlocatie Veemarkt staat een bijzonder gebouw met dertig ‘superlofts’. De woningen zijn in vijf formaten en prijsklassen gerealiseerd, met als resultaat een grote diversiteit aan woningen en bewoners.

Het gebouw van vijf verdiepingen bestaat uit een vast betonskelet met daarbinnen lofts die de bewoners zelfstandig konden invullen. Geen twee appartementen zijn hetzelfde, want de eigenaren kregen niet alleen de vrijheid om de ruimte zelf in te delen of een bestaande plattegrond aan te passen, maar ook om de buitengevel te bepalen.

Het samenspel van het vaste betonskelet met de maatwerkgevels levert een stoer maar dynamisch gebouw op. De verschillende entrees, balkons en raampartijen geven het geheel een levendig aanzien