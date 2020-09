Genomineerd voor Rietveldprijs (1): Kubuseiland Terwijde

De jury van de Rietveldprijs 2020 heeft bekendgemaakt welke acht Utrechtse projecten zijn genomineerd. Er kan gestemd worden op de publieksprijs en er is een juryprijs. Op DUIC worden de komende weken alle genomineerden voorgesteld. Deze week: Kubuseiland Terwijde

Ingeklemd tussen het water in de Utrechtse Terwijde is een bijzondere buurt te vinden. Het iconische Rietveld Schröderhuis vormde de inspiratiebron voor Kubuseiland.

Alle huizen zijn hier gebouwd als kubussen, met vaste afmetingen. De woningen zijn gebouwd met een formaat van 10 x 10 x 10 meter, of een variant van met 9 of 7 meter. De kubusvorm heeft in veel gevallen geleid tot interne ruimtelijke oplossingen in de vorm van vides, split-levels of dubbelhoge ruimtes.

Niet alleen de vierkante gebouwen zijn opvallend. Ook is er veel aandacht geweest voor het ontwerp van het landschap. Zorgvuldig gekozen boomsoorten, heesters en bloemen geven het eiland een bijzondere sfeer. Centraal in het gebied ligt een grote gemeenschappelijk ruimte die wordt beheerd door de eilanders.

BFAS/Stefan Bödecker is verantwoordelijk voor het beeldkwaliteitsplan en supervisie over het gebied en is daarmee genomineerd voor de Rietveldprijs 2020.