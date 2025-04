Gerechtshof: Geen fouten gemaakt in vonnis van geluidslekken TivoliVredenburg

Het gerechtshof heeft geoordeeld dat er geen fouten zijn gemaakt in het vonnis van de zaak waarin de geluidslekken van TivoliVredenburg centraal staan. Met die uitspraak is er een definitieve punt gezet achter een discussie die al langer dan tien jaar loopt.

We gaan even terug in de tijd om de kwestie in TivoliVredenburg goed uit te leggen. Bij oplevering van het gebouw TivoliVredenburg in najaar 2014 bleek dat er sprake was van een geluidslek. De popzaal Ronda liet te veel geluid door naar de klassieke muziekzaal Hertz.

De gemeente liet daar geen gras over groeien en nam meteen maatregelen om het lek tegen te gaan, maar dat kostte veel geld.

Aansprakelijkheid

Na het dichten van het lek rees de vraag wie er op zou moeten draaien voor de kosten van de werkzaamheden in TivoliVredenburg. Uit onderzoek bleek dat de geluidslekken werden veroorzaakt door een ontwerpfout in het definitieve ontwerp van het concertgebouw, opgesteld door de akoestisch adviseur.

Het adviesbureau stelde voor om het geschil te schikken, maar volgens de gemeente bood het bedrijf een te laag bedrag. De raad van arbitrage, een instituut voor het oplossen van conflicten in de bouw, werd daarom ingeschakeld.

Gestolen laptop

De raad oordeelde dat de akoestisch adviseur gedeeltelijk aansprakelijk was voor de geluidslekken. Van gehele aansprakelijkheid was alleen geen sprake, en daarom ging de gemeente Utrecht in hoger beroep.

In dat hoger beroep werd de volledige aansprakelijkheid door de raad van arbitrage uiteindelijk alsnog afgewezen. Zo zou de akoestisch adviseur namelijk wel geluidsberekeningen hebben gemaakt, maar stonden die berekeningen op een laptop die is gestolen. De raad van arbitrage zag dat als een ‘plausibele verklaring’.

Gerechtshof in beeld

Een flinke klap voor de gemeente, die de uitspraak ‘teleurstellend en onbevredigend’ noemde. Daarom werd er een zogenoemde vernietigings- en herroepingsprocedure gestart.

Het gerechtshof kwam toen in beeld. Hij ging kijken of de raad van arbitrage wel goed heeft gehandeld, en of een mondelinge mededeling van een medewerker, over de gestolen laptop, wel gebruikt mocht worden als argument in de aansprakelijkheidskwestie.

Geen gebreken vastgesteld

Nu, bijna tien jaar nadat het geluidslek is geconstateerd, concludeert het gerechtshof dat het oordeel van de Raad van arbitrage niet vernietigd of herroepen behoeft te worden. “Het gerechtshof heeft alle formele proceseisen gecontroleerd en oordeelt dat er geen gebreken zijn vastgesteld die leiden tot een vernietiging van het vonnis”, schrijft de gemeente.

De gemeente wilde eigenlijk meer geld zien van de akoestisch adviseur, maar dat komt er dus niet. De kans dat de partij alsnog aansprakelijk zal worden gesteld, acht de gemeente ook erg klein.

“We hebben besloten geen cassatie (proces waarbij wordt gekeken of het recht en de procesregels goed zijn toegepast, red.) in te stellen, gelet op de geringe kans van slagen.” Bovendien moet de gemeente ook de kosten van het geding uit eigen zak betalen.