Gevelsteen patriottenleider Pieter Quint Ondaatje is bijna af

De gevelsteen voor patriottenleider Pieter Quint Ondaatje is bijna klaar. Op 11 oktober zal burgemeester Sharon Dijksma de steen onthullen. Die komt aan de buitenkant van het Utrechtse stadhuis te hangen.

Het hoofd van Ondaatje is al klaar. Beeldhouwer Ton Mooy heeft het op de grote grijze gevelsteen gemaakt. Utrechtse kunstenares Britt Nelemans is degene die de steen nu onder handen neemt.

Met opperste concentratie bijtelt zij langzaam de naam en geboortedatum van Ondaatje in de gevelsteen. Pieter Quint Ondaatje (1758-1818) brengt in de 18de eeuw de revolutie binnen de Utrechtse stadsmuren op gang. Onder de leiding van deze patriottenleider komt in 1786 het gehate Utrechtse stadsbestuur ten val. Daarop volgt een bestuur dat de Utrechtse burgerij zelf verkiest.

Inspiratie

De Utrechtse democratie is maar van korte duur. Willem V neemt een jaar later de macht in handen. Desondanks blijkt de Utrechtse beweging een bron van inspiratie voor andere revolutionairen; zelfs in Amerika worden de ontwikkelingen in Utrecht op de voet gevolgd.

Ondaatje is afkomstig uit Ceylon, het huidige Sri Lanka, maar heeft een Nederlandse moeder. Later gaat hij studeren in Utrecht. Hier groeit hij in zijn rol in de Utrechtse politiek. Ondaatje is een van de weinige politici van kleur in zijn tijd.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Het initiatief voor de gevelsteen komt van het Utrechts Geveltekenfonds. Het fonds pleit al langer voor een uitgebreider eerbetoon voor Ondaatje. Nu hangt er slechts een eenvoudig bordje aan zijn toenmalige woonhuis aan de Lange Nieuwstraat 18. De gemeenteraad en B&W stemden vorig jaar in met het plaatsen van een gevelsteen.

Verwant

De gevelsteen die op het stadhuis komt te hangen, is een geschenk van verwant Sir Philip Christopher Ondaatje. Hij is een zakenman en filantroop uit Canada. Ook verwanten van Christina Hoevenaar, de echtgenote van Pieter Quint Ondaatje, dragen bij aan het project.

Bij de onthulling van de steen komt een boekje over het leven van Pieter Quint Ondaatje, geschreven door Paul Krijnen in samenwerking met Rietje de Bruijn.