Gewonde bij steekincident op Utrecht Centraal

Bij een steekincident op Utrecht Centraal is woensdagavond iemand gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de dader.

Het slachtoffer werd rond 18.00 uur gestoken in de buurt van busperron D3 aan de Jaarbeurszijde van het station. Volgens de politie raakte het slachtoffer lichtgewond en is de persoon aanspreekbaar.

De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. Mensen die tips hebben, kunnen 112 bellen. De politie doet nog onderzoek.

Nabij #UtrechtCS #Jaarbeurszijde #perronD3 #steekincident waarbij 1 persoon lichtgewond is geraakt. Politie stelt onderzoek in. Verdachte is nog niet aangehouden. Slachtoffer is aanspreekbaar. Tips? Bel direct 112!

— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) May 5, 2021