Gewonde bij steekpartij op Sweder van Zuylenweg in Utrecht

Bij een steekincident op de Sweder van Zuylenweg in Utrecht is dinsdag rond het middaguur een gewonde gevallen.

De politie is op de plek van de steekpartij aanwezig en meldt dat het vermoedelijk gaat om een incident in de relationale sfeer.

De politie is op de Sweder van Zuylenweg nog bezig met onderzoek.

We zijn ter plaatse op de Sweder van Zuylenweg in #Utrecht vanwege een #steekincident. Er is een gewonde. Vermoedelijk in relationele sfeer. We zijn bezig met onderzoek.

