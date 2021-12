GGD regio Utrecht sluit kleine vaccinatielocaties en schaalt grotere op

De GGD regio Utrecht gaat 21 kleinere vaccinatielocaties sluiten en acht grote locaties nog groter maken. De nieuwe werkwijze is nodig om het vaccineren flink te kunnen opschalen. In de gemeente Utrecht blijven Jaarbeurs en Hoog Catharijne open.

GGD regio Utrecht (GGDrU) moet de komende weken één miljoen inwoners vaccineren. Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid: “Om deze grote operatie mogelijk te maken, moeten we zo efficiënt mogelijk werken om zo snel mogelijk inwoners te vaccineren. Een kleine locatie heeft in verhouding meer medewerkers nodig dan een grote. Denk hierbij niet alleen aan artsen die prikken, maar ook aan medewerkers die het hele vaccinatieproces begeleiden zoals hosts, administratieve medewerkers en EHBO-ers. We hebben op dit moment álle mankracht nodig op de grote vaccinatielocaties om deze klus te klaren.”

Vanaf woensdag 22 december sluiten de zogeheten ‘dichtbij-locaties’ in de regio Utrecht tijdelijk. Inwoners in de regio kunnen vanaf woensdag alleen nog terecht bij de grote vaccinatielocaties Utrecht Jaarbeurs, Hoog Catharijne, Amersfoort Rijtuigenloods, Meander Medisch Centrum, Nieuwegein, Veenendaal en Woerden. Per 27 december opent vaccinatielocatie Expo Houten en wordt de locatie Jaarbeurs flink vergroot door te verhuizen van paviljoen B naar hal 1.

Iedereen die al een afspraak heeft op een kleine locatie, krijgt bericht. Rigter: “We plannen deze mensen zo snel mogelijk opnieuw in, op een andere locatie. We realiseren ons dat inwoners hierdoor verder moeten reizen. Op dit moment vragen wij de medewerking en begrip van onze inwoners. Dit is de enige manier waarop wij iedereen zo snel mogelijk kunnen vaccineren.”

Wie er is nu aan de beurt?

De Rijksoverheid geeft gefaseerd nieuwe geboortejaren vrij om mensen uit te nodigen een afspraak te maken. Dit gebeurt van oud naar jong. Rigter: “Op dit moment zijn alle zestigplussers aan de beurt voor een boosterprik. We zetten alles op alles om hen voor eind december een booster te laten halen. Degenen die nu een afspraak hebben staan bij een dichtbij-locatie, krijgen op korte termijn een sms, of worden gebeld om de afspraak om te verzetten. We vragen met klem om hierover niet zelf contact te zoeken met GGDrU. We nemen contact op binnen enkele dagen.”

GGDrU roept iedereen op die aan de beurt is op om zo snel mogelijk een boosterprik in te plannen. Online is dat het makkelijkst. “Wij begrijpen dat dit voor sommige mensen lastig is. Roep hierbij, waar mogelijk, de hulp in van een bekende. Voor mensen die toch willen bellen wordt zowel het regionale als het landelijke callcenter zo snel mogelijk opgeschaald. Kom alleen naar de vaccinatielocatie als u een afspraak heeft. Samen met partners in de gemeenten bekijken we constant hoe we kwetsbare mensen kunnen ondersteunen om zo snel mogelijk de booster-vaccinatie te halen.”