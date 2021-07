GGD Utrecht kampte woensdagmiddag met grote storing in callcenter; probleem na aantal uur verholpen

De GGD Utrecht kampte woensdagmiddag ongeveer drie uur lang met een grote storing bij het callcenter. Mensen konden daardoor niet telefonisch een afspraak maken voor een test of vaccinatie. Dat kan inmiddels weer, maar het kan druk zijn op de lijnen.

Wachttijden kunnen volgens de GGD langer zijn dan normaal, omdat er een achterstand moet worden ingehaald. De GGD adviseert mensen om in het geval van drukte later terug te bellen.

De storing in het callcenter zorgde ervoor dat mensen niet telefonisch een afspraak bij de GGD konden maken. De GGD vroeg mensen om via de website een formulier in te vullen waarin ze hun gegevens konden achterlaten. De GGD kon mensen namelijk wel zelf bellen, omdat de storing alleen bij het inbellen was. Ook konden test- en vaccinatieafspraken gewoon gemaakt worden via de landelijke website.

Volgens een woordvoerder van de GGD ging het om een Europese storing bij de leverancier die zorgt dat het callcenter kan draaien.