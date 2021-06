GGD Utrecht trekt de wijken in om vaccinatiegraad omhoog te krijgen

De GGD regio Utrecht gaat in verschillende wijken waar de vaccinatiegraad nog relatief laag is vaccinaties aanbieden zonder afspraak. De bedoeling is dat meer mensen, die dat willen, een vaccinatie kunnen krijgen.

Het gaat om wijken waar inwoners minder gebruik maken van de uitnodiging voor een coronavaccinatie. Maandag 21 juni wordt er begonnen in Overvecht.

De GGD schrijft dat buurtbewoners vanaf 18 jaar middels vrije inloop een vaccinatie kunnen krijgen. Een woordvoerder legt aan de telefoon uit dat het echter niet de bedoeling is dat Overvechters en masse komen opdagen. Het gaat vooral om doelgroepen die niet bereikt worden via de reguliere vaccinatielocaties.

Lijn doortrekken

Eerder deed GGD dit al bij het vaccineren van dak- en thuislozen. Nu trekken ze deze lijn verder door en bieden ze inwoners in deze wijken dichtbij huis voorlichting en een vaccinatie aan.

“Met deze stap in het fijnmazig vaccineren, willen we het vaccineren nog toegankelijker en laagdrempeliger maken. Het is de bedoeling dat we in buurthuizen en sporthallen de inloop organiseren. Per situatie en wijk kijken we wat past. Iedereen die wil, kan daar gevaccineerd worden. Het is wel belangrijk dat je 18+ bent en een identiteitsbewijs bij je hebt”, aldus Jaap Donker, Directeur Publieke Gezondheid regio Utrecht.