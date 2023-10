Greenpeace en Extinction Rebellion blokkeren Rabobank op de Croeselaan in Utrecht

Tientallen activisten van onder meer Greenpeace en Extinction Rebellion zijn begonnen aan een blokkade van het hoofdkantoor van Rabobank aan de Croeselaan in Utrecht. Ook is een tiental mensen in de palen bij de gevel geklommen. Rondom de blokkade zijn ook nog tientallen sympathisanten aanwezig. In totaal zijn er een paar honderd mensen aanwezig.



Greenpeace en Extinction Rebellion voeren vandaag op verschillende plekken in het land acties tegen de Rabobank. De demonstranten willen dat de Rabobank stopt met het investeren in ‘megastallen, kunstmest, landbouwgif en de veevoederindustrie’.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Volgens de actievoerders zorgen de investeringen van de bank voor ‘natuurverwoesting, dierenleed, schending van mensenrechten en een enorme uitstoot van broeikasgassen’.

De demonstratie bij het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht was aangekondigd, maar de blokkade van het gebouw niet. Er zitten tientallen mensen voor de hoofdingang en ook de zij-ingangen zijn geblokkeerd, ze zeggen voorlopig niet te vertrekken. Ook is een tiental mensen op de gevel geklommen en heeft een tweetal mensen zich vastgeketend. De politie is aanwezig maar laat de actie voorlopig nog ongemoeid.