Groen, sport en recreatie; denk mee over de toekomst van Maarschalkerweerd in Utrecht Impressie van een sportboulevard

Maarschalkerweerd – van de forten en station Lunetten in het zuiden tot zwembad Krommerijn in het noorden – is een verborgen parel in de stad die de komende jaren een nieuwe inrichting krijgt. Sport en recreatie in het groen spelen hierin een centrale rol. Op 7 april organiseert de gemeente een bijeenkomst waar bewoners en belanghebbenden kunnen meedenken over de herinrichting van Maarschalkerweerd Noord en de ontwikkeling van een sportcampus.