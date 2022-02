GroenLinks in grote steden oefent druk uit op Rutte; snel duidelijkheid over opvang Oekraïense vluchtelingen

De GroenLinks-leiders in Utrecht, Den Haag, Nijmegen, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Amsterdam willen van premier Rutte het mandaat krijgen om Oekraïense vluchtelingen ruimhartig op te vangen.

De partijen vragen om duidelijkheid nadat Rutte donderdag ‘vage antwoorden gaf’ op vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland. De GroenLinks-leiders willen dat Nederland ‘alles binnen zijn macht’ doet om Oekraïeners snel en fatsoenlijk op te vangen. “We hebben lokaal de kennis, kunde én draagkracht om solidair te zijn en vluchtelingen ruimhartig op te vangen. Premier Rutte, neem je verantwoordelijkheid”, aldus lijsttrekker van GroenLinks Utrecht Julia Kleinrensink.

De GroenLinks-leiders willen zelf het voortouw nemen in de opvang. “Duizenden Oekraïners moeten hun huis ontvluchten voor iets verschrikkelijks: een oorlog in hun thuisland. Als Nederland kunnen en moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en er voor hen zijn. Het is een politieke keuze of we Oekraïense vluchtelingen wel of niet opvangen, geen praktische. We zijn namelijk lokaal prima in staat om de handen uit de mouwen te steken en vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen”, aldus Kleinrensink.

Gemeenten kunnen volgens de partijen nu al voorbereidingen treffen voor de opvang. GroenLinks denkt dan aan het zoeken naar locaties en bewoners de mogelijkheid bieden om op hun eigen manier bij te dragen. “Dit is niet alleen een Oekraïens probleem, maar iets van ons allemaal. Wij zien een gigantische betrokkenheid in de samenleving en een behoefte om te helpen: het draagvlak is er”, aldus Kleinrensink.

Druk uitoefenen

GroenLinks Utrecht heeft besloten vragen te stellen aan het Utrechtse college van B&W, om zo op te roepen tot actie. Op die manier willen GroenLinks Utrecht en de fracties in andere steden druk uitoefenen op Rutte om snel in actie te komen. Zo moet voorkomen worden dat er ‘net als in voorgaande crises’ te lang wordt gewacht en Nederland ‘zich weer onnodig door de realiteit laat overvallen’.

Kleinrensink: “We weten wat we kunnen doen. Laten we voorkomen dat we dezelfde fouten maken als in het verleden en nu tot actie overgaan.” Kleinrensink zegt tot slot mee te leven met de Oekraïense Nederlanders. “Zij maken zich natuurlijk grote zorgen om hun naasten. Laten wij er ook voor hen zijn.”

