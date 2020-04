GroenLinks wil steun voor makers en kleinere spelers in Utrechtse cultuursector

GroenLinks wil dat in Utrecht een snelloket wordt geopend voor makers en kleinere spelers in de cultuursector. De huidige steunmaatregelen vanwege de coronacrisis zijn gericht op grotere instellingen die gesubsidieerd zijn, terwijl volgens de partij juist ook de kleine spelers in de cultuursector hard worden geraakt.



De werkgelegenheid voor makers en kleinere spelers is naar verwachting niet alleen nu, maar ook na de crisis een knelpunt. Veel van hen kunnen niet direct na de crisis weer aan het werk, bijvoorbeeld omdat ze nu niet kunnen repeteren. Mensen hebben na de crisisperiode meer tijd nodig om producties te maken en vervolgens uitvoeringen te plannen, aldus GroenLinks.

De partij wil dat in Utrecht een snelloket komt. In Amsterdam is al een soortgelijk snelloket opgezet, maar daar ligt de nadruk op coronagerelateerde kunstuitingen. “Wat ons betreft mag dit in Utrecht breder. Zodat culturele makers en kleine spelers nu al aan de slag kunnen met projecten voor direct na de crisis”, zegt GroenLinks raadslid Melody Deldjou Fard.

Twee thema’s

Het snelloket is bedoeld voor in Utrecht gevestigde makers, amateurkunstenaars en kleinere culturele organisaties die geen meerjarige subsidie krijgen. Twee thema’s staan centraal, namelijk actuele kunstprojecten die reageren op de coronacrisis en vernieuwende post-coronaprojecten die nieuwe manieren van werken voor de makers en de sector onderzoeken.

Volgens GroenLinks kan het inzetten van vernieuwing als subsidievoorwaarde de sector stimuleren om mee te denken over hoe de huidige uitdagingen aangepakt moeten worden.

Het plan van GroenLinks wordt gesteund door de Partij voor de Dieren, Student & Starter, D66, PvdA en SP. De partijen hebben het college nu gevraagd hoe zij over het snelloket denken.