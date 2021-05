Groot protest op Merwedekanaal in Utrecht tegen de komst van zes nieuwe bruggen

Het was zaterdag een drukte van jewelste op het Merwedekanaal in Utrecht. Gebruikers en omwonenden demonstreerden namelijk tegen de mogelijke komst van zes nieuwe bruggen. Naast vele betrokkenen waren ook verschillende Utrechtse raadsleden en wethouder Lot van Hooijdonk aanwezig bij het protest.

In de Merwedekanaalzone komen in de toekomst duizenden nieuwe woningen. Om het gebied bereikbaar te houden wil de gemeente een aantal nieuwe fiets- en loopbruggen over het Merwedekanaal bouwen. Veel omwonenden, waaronder woonbootbewoners, en gebruikers zien dit echter niet zitten.

Zaterdag was er een protest tegen de komst van de bruggen georganiseerd op en rond het water. Op de plekken waar de bruggen zouden komen lagen grote schepen dwars over het kanaal. Hiermee wilden de actievoerders aantonen hoe het er straks ongeveer uit komt te zien.

Tekst loopt door onder afbeelding

Gebruikers

Daarnaast waren veel gebruikers van het Merwedekanaal, waaronder de waterscouting, roeiboten, Kleine Boten Club Utrecht, grote schepen en vele anderen het water opgegaan.

De zeilbootjes van de waterscouting bleven op het deel van het kanaal ter hoogte van de Zeehaenkade. Zij wilden hiermee aantonen hoe druk het daar straks wordt als de bruggen zijn gebouwd en de bootjes daardoor niet verder het Merwedekanaal op kunnen varen.

Tekst loopt door onder afbeelding

Veiligheid

De roeiverenigingen zien de komst van de bruggen niet zitten omdat zij bang zijn dat het ten koste gaat van de veiligheid. Het zicht wordt immers minder goed.

Ook omwonden zeggen bang te zijn dat er onveilige situaties ontstaan omdat het straks drukker wordt in de wijk. Tot slot moeten er ook een aantal woonboten wijken voor de bouw van de bruggen.