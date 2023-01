Een grote boom langs de Catharijnesingel in Utrecht is donderdag omgevallen. Hoe het kon gebeuren dat de boom ineens omviel is niet bekend.

Nadat de boom omviel is de omgeving afgezet. Een deel van het voetpad langs de singel was daarvoor afgesloten. Medewerkers zijn na het omvallen snel begonnen om de boom in stukken te zagen. Dat is inmiddels gebeurd.