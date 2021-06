Grote groep feestvierders in Utrechts Park Lepelenburg; politie veegt park leeg

Handhavers van de gemeente Utrecht hebben in de nacht van maandag op dinsdag samen met de politie opgetreden tegen een groep jongeren in Park Lepelenburg.

De handhavers troffen tijdens hun nachtdienst een grote groep feestende jongeren aan in het park. De handhaving besloot samen met de politie op te treden tegen de jongeren, omdat het te druk was. De politie heeft vervolgens het park leeggeveegd.

“Het is lastig maar houd nog even vol”, schrijft de handhaving op Instagram. “Houd je aan de maatregelen en laat het park schoon achter!”

Het is niet de eerste keer dat in Park Lepelenburg overlast is van bezoekers. Na zonnige dagen ligt het park vaak vol met afval. De gemeente Utrecht houdt de parken drie keer per dag schoon en krijgt daar de komende twee weken hulp bij van Advocatenkantoor Wijn & Stael.