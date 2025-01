Half miljoen peuken geëxposeerd in Utrechts Stadskantoor: ‘Willen mensen inspireren’

De komende maanden zijn er een half miljoen peuken geëxposeerd in het Utrechts Stadskantoor. Dat klinkt ietwat onsmakelijk, maar vergt gelukkig ook enige toelichting. Het werk is namelijk onderdeel van de tentoonstelling ‘Utrechtse klimaatverdedigers voorop’, waarmee aandacht wordt gevraagd voor het milieu.

Bezoekers aan het Stadskantoor in Utrecht hoeven zich geen zorgen te maken: in de centrale hal van het gebouw ruikt het niet naar een kroeg zonder luchtcirculatie. Er zijn de komende tijd alleen wel een aantal opvallende, witte kolommen te zien, met een houten omheining.

Die palen zijn het werk van kunstenares Angelina Kumar. Twee jaar lang werkte ze aan een manier om oude peuken om te zetten naar mycelium, het wortelnetwerk van een paddenstoel. Het doel? “Ik wil graag mensen met mijn peukenbos verrassen en inspireren zodat ze hun gedrag veranderen.”

Vervuiling

Kumar is aan de slag gegaan met het kunstwerk omdat ze schrok van hoe vervuilend sigaretten eigenlijk wel niet zijn: “Eén peuk op straat kan wel 10 liter water vervuilen. In één sigaret zitten meer dan 7000 stoffen en 250 toxische verbindingen.” Dat zette de kunstenares aan het denken over wat er met al die weggegooide sigaretten wel niet gedaan zou kunnen worden. “En ik dacht meteen aan mycelium, omdat die toxische materialen kunnen afbreken.”

Kumar werkte twee jaar aan hoe ze van de sigarettenfilters mycelium kon maken, en nu staat er in het Stadskantoor dus een ‘bos’ van peuken die een schimmelmateriaal produceert. Kumar: “Natuurlijk is het peukenbos geen totale oplossing voor het probleem van peukenafval. Uiteindelijk moet het gedrag van rokers veranderen.” En voor gedragsverandering is het de hoogste tijd, meent de kunstenares: “Peuken op straat gooien is nu nog de norm. Maar vroeger mocht je hondenpoep ook laten liggen. Dit gedrag moet en kan veranderen.”