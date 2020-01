Harde conclusies van Onderwijsinspectie: Utrechtse school is zeer zwak

De onderwijsinspectie is kritisch over de middelbare Utrechtse School voor persoonlijk onderwijs en betitelt de school als ‘zeer zwak’. Het rapport met de harde conclusies is vandaag gepubliceerd nadat de school dit eerder via de rechter nog wilde voorkomen.

Het gaat niet goed op de Utrechtse School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) aan de Weerdsingel Westzijde. De inspectie ontving ernstige en aanhoudende signalen dat er misstanden waren op de school waar leerlingen op het vmbo, havo en vwo les krijgen.

De onderwijsinspectie heeft vorig jaar daarom maandenlang onderzoek uitgevoerd naar de school. Inspecteurs hebben zeker 21 onaangekondigde lesbezoeken gedaan waarbij alle tien de klassen bezocht zijn door drie verschillende inspecteurs.

Onvoldoende

Het eindrapport is kritisch, de school krijgt het predicaat ‘zeer zwak’. De lessen zijn onvoldoende, de ondersteuning aan leerlingen moet beter en de aanwezige kinderen moeten zich veilig kunnen voelen.

Ook het bestuur en de schoolleiding moet beter op de hoogte zijn van de problemen en kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast moet het bestuur meer in gesprek gaan met ouders en docenten. Leraren moeten zich kunnen uitspreken over dingen die niet goed gaan.

Rechter

De school wordt nu op de lijst geplaatst van zeer zwakke scholen. Iets tegen het zere been van het bestuur van SvPO. Zij stapten eerder naar de rechter om het rapport van de onderwijsinspectie geheim te houden.

Het schoolbestuur vindt namelijk dat de onderwijsinspectie geen goed werk heeft verricht. Zo vindt SvPO bijvoorbeeld dat alleen de ontevreden ouders zijn gehoord over de gang van zaken op de school en ook op andere onderwerpen vindt het schoolbestuur dat het rapport een vertekend beeld geeft.

De rechter gaat daar niet in mee en heeft besloten dat het rapport gewoon openbaar moet worden gemaakt. De rechtbank begrijpt ook dat dit de naam van de school kan schaden, maar het belang van de leerlingen, ouders en docenten is echter belangrijker.

Reactie

Bestuurslid Misha van Denderen laat weten het rapport erg zuur te vinden: “We hebben ontzettend hard gewerkt om deze school op te bouwen en de resultaten zijn ook erg goed. Die zijn echter niet meegenomen door de inspectie.”

Volgens Van Denderen klopt het dat het in de vmbo-klassen drukker was: “We zijn een inclusieve school en sturen niet graag leerlingen naar het speciaal onderwijs. Dat geeft wel een ander beeld.”

De school gaat in bezwaar tegen het oordeel van de inspectie omdat ze het niet overal mee eens zijn. Tegelijkertijd blijven ze wel in gesprek met de onderwijsinspectie om bepaalde punten aan te pakken. Ook zou er al een hoop veranderd zijn.

SvPO krijgt een jaar de tijd om te verbeteren. Na een jaar komt er een nieuw onderzoek om te kijken of dat gelukt is. Als de school dan nog steeds zeer zwak is kan het ministerie maatregelen treffen.

De rapporten zijn hier te lezen.