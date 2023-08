Herdenkingssteen voor Joke Smit onthuld op Joke Smitplein in Utrecht

Op het Joke Smitplein in Utrecht is zaterdag een gevelsteen onthuld voor Joke Smit (1933 – 1981). De herdenkingssteen werd onthuld door burgemeester Sharon Dijksma en feministe Hedy d’Ancona.

Joke Smit werd op 27 augustus 1933 in Utrecht geboren. Smit staat te boek als een van de belangrijkste voorvechtsters van vrouwenrechten in de twintigste eeuw. In 1967 verscheen in maandblad De Gids van haar hand het artikel Het onbehagen bij de vrouw, dat gezien wordt als het begin van de tweede feministische golf in Nederland.

Het Utrechts Geveltekenfonds nam het initiatief voor de herdenkingssteen. Er werd een crowdfundingsactie gehouden en de Wilhelmina Drucker Fundatie deed een duit in het zakje om de steen werkelijkheid te laten worden. Zaterdag was het dus zover: onder het toeziend oog van familie van Joke Smit en donateurs werd de steen onthuld door Sharon Dijksma en Hedy d’Ancona, die net als Joke Smit een voorvechtster van vrouwenrechten van het eerste uur is.

Tekst loopt door onder de foto

Strijd is nog niet gestreden

D’Ancona beschreef in haar toespraak de strijdbaarheid en humor van Joke Smit. Dijksma keek met haar toespraak terug, maar ook vooruit. Ze benoemde het belang van Joke Smit voor de emancipatiestrijd en benadrukte dat de strijd nog niet gestreden is.

De gevelsteen laat een portret van Joke Smit zien en in de stoep eronder is een QR-code geplaatst die leidt naar meer informatie over de gevelsteen. De steen zelf werd ontworpen door beeldhouwster Britt Nelemans.