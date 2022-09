Herinrichting Kanaalstraat en Damstraat in Utrecht start volgende maand

Er wordt al jaren gesproken over de herinrichting van de Kanaalstraat en de Damstraat, en op 31 oktober gaat het dan ook echt gebeuren. De aannemer start dan ter hoogte van de Billitonkade en werkt in de richting van de Damstraat.

Er worden verschillende maatregelen genomen om het gebied rondom beide straten aantrekkelijker te maken. Zo gaat de maximumsnelheid omlaag naar 30 kilometer per uur, worden de stoepen breder, geldt er straks op verschillende delen eenrichtingsverkeer en komt er meer groen.

Het definitieve ontwerp lag er al in oktober vorig jaar. De gemeente liet destijds weten nog op zoek te zijn naar een aannemer. “De werkzaamheden zijn groot en veroorzaken overlast. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken. We stelden hierom samen met de omgeving eisen op voor het vinden van een goede aannemer”, is te lezen in een wijkbericht.

Deze is nu gevonden in de vorm van Kroeze. Volgens de gemeente voldoet het plan van deze aannemer het best aan de eisen, die bijvoorbeeld gaan over goede bereikbaarheid en zo min mogelijk overlast.

Bomen

In oktober wordt gestart met het weghalen van groen. In totaal moeten 53 bomen het veld ruimen, waarvan er zestien worden verplant. Deze kunnen volgens de gemeente vanwege de herinrichting niet behouden blijven. In totaal komen er 89 nieuwe bomen terug langs de Kanaalstraat, Damstraat en op het Kerkplein.

Op 31 oktober starten de werkzaamheden aan de Kanaalstraat tussen de Billitonkade en de J.P. Coenstraat. Dit is de eerste fase van het project en neemt ongeveer vijfenhalve maand in beslag. In de tweede fase wordt het deel tussen de J.P. Coenstraat en de Lombokstraat aangepakt. Dit duurt ongeveer drie maanden. In de laatste fase gaat de aannemer het laatste deel van de Kanaalstraat en de Damstraat herinrichten. Deze derde fase duurt ongeveer vijf maanden. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind 2023.