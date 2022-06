Herkomst straatnamen: waar komt de naam Utrechts Kindercomitéstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

De Utrechts Kindercomitéstraat is een van de jongste straten van de stad Utrecht. Deze straat ligt in de gloednieuwe stadswijk genaamd De Nieuwe Defensie, gelegen aan het Merwedekanaal, die nu uit de grond gestampt wordt. Vooralsnog telt het Kadaster 55 woningen in de Utrechts Kindercomitéstraat, uit het bouwjaar 2020. Maar wat schuilt er voor verhaal achter de straatnaam van deze fonkelnieuwe adressen?

Het Utrechts Kindercomité was een verzetsgroep in de Tweede Wereldoorlog. Deze groep bestond voor een groot deel uit Utrechtse studenten, onder wie de oprichters Jan Meulenbelt en Rut Matthijsen. Het Utrechts Kindercomité bracht in de oorlog in totaal zo’n 350 Joodse kinderen onder, bij zowel pleeggezinnen als bij de crèche Kindjeshaven aan de Prins Hendriklaan. Daarbij hielp het Utrechts Kindercomité de kinderen aan kleding, bonnen voor eten en – als het nodig was – ook aan geld.

Een bijzonder overblijfsel van de werkzaamheden van de verzetsgroep is een uitgebreid kaartensysteem. Het Joods Historisch Museum heeft de 265 losse handgeschreven en getypte kaartjes in bezit. Dit kaartensysteem is ‘zonder meer een van de topstukken uit de documentencollectie’, schrijft het museum.

De studenten hielden in dit systeem bij waar ze de honderden kinderen onderbrachten en waar ze de kinderen verder mee hadden geholpen. “Het kaartsysteem werd, met medeweten van de aartsbisschop, bewaard in een kluis in het bisdom Utrecht.” Ook schrijft het museum dat het kaartensysteem slechts een van de weinige overblijfselen is van het werk van het Utrechts Kindercomité, waarmee zij de levens van vele kinderen hebben gered.

De wijk De Nieuwe Defensie krijgt in totaal acht straten die allemaal gaan verwijzen naar het verzet. Naast de Utrechts Kindercomitéstraat komen daar ook de Laan van Verzetsstrijders, Wil Temmingpromenade, Elisabeth Brugsmapromenade, Geertje Neuberg-Zuijlstrahof, Jet Berdenis van Berlekomhof, Hebe Kohlbruggeweg en Cornelia Moeslaan. Er is nadrukkelijk gekozen voor de namen van vrouwelijke verzetsstrijders.