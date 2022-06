Een kijkje in de nieuwe stadswijk De Nieuwe Defensie in Utrecht waar de woningen uit de grond schieten

Na complexe saneringswerkzaamheden is in 2021 gestart met de bouw van de nieuwbouwwoningen in De Nieuwe Defensie, het voormalige defensieterrein aan het Merwedekanaal. Sommige woonblokken staan al en moeten nog voor het eind van dit jaar ingericht zijn, klaar voor de bewoners om erin te trekken. BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling gaf DUIC een eerste blik op het nieuwste uitzicht van Utrecht.

Niet iedereen komt zomaar de bouwplaats op. Na de check-in en controle ga je door een draaihek. Dat kan alleen met de juiste uitrusting: stevige laarzen met stalen neuzen, een fluorescerend hesje en een witte helm. Even later wordt duidelijk waarvoor de beschermende kleding dient: je begeeft je op een plek die nog afgewerkt moet worden. Een bouwplaats kan een gevaarlijke plek zijn, als je niet goed uit je doppen kijkt. Een betonnen trappenhuis in een woonblok met toekomstige sociale huurwoningen leidt naar de verdiepingen daarboven. Helemaal op de bovenste verdieping geeft een grote glazen deur toegang tot de brede galerij. Vanaf deze hoogte kijk je over heel Utrecht. En hoewel er beneden nog gewerkt wordt, zorgt de hoogte voor een bepaalde rust.

Gemengd

Tussen de 800 en 950 nieuwe woningen aan de rand van de Utrechtse binnenstad. Die staan er voor nu op de planning in De Nieuwe Defensie. Gebiedsontwikkelaar BPD is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie hiervan. De woningen zijn bedoeld voor een gemengd publiek: naast koopwoningen komen er sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en dan nog betaalbare koopwoningen tot de NHG-grens (355.000 euro in 2022). De eerste 167 woningen zijn in 2020 al in de verkoop gegaan. Deze woningen zijn nu in aanbouw. De verkoop van de daarop volgende 44 koopwoningen is in oktober 2021 gestart. Met name voor de woonblokken als Admiraal, Commandeur, Luitenant en Sergeant verwijzen de nieuwbouwwoningen naar het voormalige defensieterrein op deze locatie.

Voor de overdracht moest het Rijksvastgoedbedrijf het terrein aan de Kanaalweg schoon opleveren aan de gemeente Utrecht. Na een complexe sloop- en saneringsoperatie was het terrein van zo’n 7,4 hectare klaar voor een nieuwe toekomst. De straten van De Nieuwe Defensie krijgen namen van vrouwelijke verzetshelden en verzetsgroepen. Zo moeten de verzetsstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Utrecht actief waren een extra eerbetoon krijgen. Bij de vernoeming van individuele verzetshelden is er bovendien bewust voor vrouwen gekozen.

Galerijen

Terug op de bovenste verdieping van het sociale huurblok. Hier licht Eveline Keizer, Ontwikkelingsmanager van BPD, het ontwerp van de nieuwbouwwoningen toe. “De sociale huurwoningen hebben brede galerijen, zodat bewoners hier een stoel en een tafel kunnen neerzetten. Beneden komt een grote tuin, die de bewoners samen kunnen gebruiken.” Hoewel er relatief veel woningen in dit gebied komen, wordt deze wijk niet zo dichtbevolkt als de nieuwe wijk Merwede.

“De Nieuwe Defensie moet een oase van rust aan de rand van de binnenstad worden. De wijk wordt autoluw. En elke woning kijkt uit op groen. Een deel van de daken wordt groen, dat doen we volgens de regels die de gemeente daarvoor heeft opgesteld. We kunnen niet op alle daken zonnepanelen plaatsen. En in blok 3 krijgen we een zogenaamde skywalk: een daktuin waar bewoners hun groenten kunnen telen en waar een tuinhuis komt.”

Details

“Er zitten veel details in de ontwerpen van de gebouwen”, gaat Keizer verder. Het gaat dan over uitsparingen en balkons die op een speelse manier zijn aangebracht. “Er worden verschillende materialen gebruikt; naast steen worden er ook details van hout en bamboe aangebracht.” Op sommige plaatsen is de definitieve afwerking al te zien, al is het door de woeste omgeving nog wat moeilijk om je een voorstelling van het eindresultaat te maken. “Qua materialen zijn de woonblokken gelijk aan elkaar – je moet in afwerking geen verschil zien tussen sociale huurwoningen en de rest van de woningen.” Keizer wijst naar de pui van een sociale huurwoning. “Ook hier vind je grote ramen, van vloer tot plafond.” In dit deel van de stad moeten vooral gezinnen komen te wonen, maar ook ‘vitale senioren en jonge tweeverdieners’ zouden interesse hebben getoond in de nieuwbouw.

“Zodra het kan, willen we dat hier mensen gaan wonen. Daarvoor gaan we snel de woningen inrichten.” Wanneer de woningen precies klaar zullen zijn, durft Keizer nog niet te zeggen. De woningen moeten volgens de huidige planning ergens aan het eind of na de zomer opgeleverd worden. Dagelijks zijn er zo’n 105 tot 110 mensen aan het bouwen om dit voor elkaar te krijgen. Nog een stuk of 12 mensen zitten op de bouw op kantoor.

Jongerius

Toch staat er wel druk op de bouw van de nieuwe woningen, want in de bouw is het tekort aan personeel en materialen groot. Er wordt daarbij op veel meer binnenstedelijke locaties gebouwd. BPD moet dus goed rekening houden met de verschillende ‘bouwstromen’, in verband met de aanlevering van de materialen. Met het bouwen moet de gebiedsontwikkelaar ook rekening gehouden met het naastgelegen monument, Villa Jongerius. De ontwerpen mochten het gebouw natuurlijk niet overschaduwen, maar ook bij de bouw houdt de aannemer rekening met de witte villa. Het heien van de palen zou bijvoorbeeld te veel trillingen voor het net gerenoveerde pand opleveren. Binnen een bepaalde straal van Villa Jongerius worden de heipalen daarom in de grond geschroefd. Ook de eerste bewoners kunnen waarschijnlijk wel wat overlast verwachten van de bouw van de andere woningen.

De nieuwbouwwoningen van onder meer De Nieuwe Defensie kwamen eerder al in het nieuws. De lokale politiek reageerde verbaasd op de prijzen: die vielen hoger uit dan ze hadden verwacht. Appartementen zijn te verkrijgen vanaf 371.000 euro, een rijwoning is te koop vanaf 760.000 euro. Er zou, volgens wethouder Kees Diepeveen, niet genoeg zijn gestuurd door de gemeente. Toch lijken de prijzen weer mee te vallen met de huidige, overbelaste woningmarkt. Ook BPD liet destijds weten dat de prijzen in De Nieuwe Defensie niet hoger waren dan die van vergelijkbare woningen in Utrecht.