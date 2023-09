Het begin van het einde voor de steiger van de Domtoren in Utrecht

Hele groepen Utrechters hebben de Domtoren nog nooit gezien zonder steigers, maar daar moet de komende tijd verandering in gaan komen. Het afbreken van het metalen geraamte is begonnen. Toch moet men nog wel even geduld hebben, pas over een jaar is de steiger helemaal verdwenen en is de restauratie voltooid.

In 2017 werd gevierd dat het hoogste punt van de steiger van de Domtoren werd bereikt en sinds 2019 is het icoon van Utrecht helemaal ingepakt. Woensdagochtend pakte wethouder Dennis de Vries de lift naar boven om symbolisch de eerste steigerpalen weer af te breken.

De steiger was, en is de komende maanden, nodig voor de restauratie van de Domtoren. Het natuursteen is gerestaureerd en gedeeltelijk vervangen, daarnaast was onderhoud nodig aan onder meer de balustrades, het voeg- en houtwerk, het lood en leien dak van de spits en het uurwerk. Ook verschillende glas in lood-ramen zijn gerestaureerd. De toren is al bijna 700 jaar oud en heeft al meerdere grote restauraties ondervonden.

Het werk lijkt voorspoedig te verlopen. De planning was dat het werk eind 2024 klaar zou zijn, maar dit wordt waarschijnlijk enkele maanden eerder. De steiger wordt nu stapsgewijs afgebroken van boven naar beneden.

De steiger rondom de lantaarn, de bovenste 40 meter, is nu als eerste aan de beurt. Wethouder Dennis de Vries kreeg de eer om de eerste steigerbuizen te verwijderen. “Het begin van het einde”, noemde De Vries het. Daarna zijn de medewerkers van steigerbedrijf Rojo aan de beurt. “We zijn wel wat gewend, maar het blijft een bijzondere klus”, noemde een van de medewerkers het project.