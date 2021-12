Het jaar van Oproer; Uitgebrande horecazaak herrijst uit de as

Mark Strooker van de Utrechtse brouwerij Oproer werd in de avond van 11 januari gebeld door een vriendin. Er zou iets aan de hand zijn bij het monumentale CAB-gebouw, de plek waar hij samen met Bart-Jan Hoeijmakers een biercafé runt. “Ik ben er direct naartoe gegaan, zag dat er een enorme brandweermacht was uitgerukt en dat het gebouw in brand stond.” Het leek er even op dat de schade voor Oproer zou meevallen omdat het vuur voornamelijk aan de andere kant van het pand woedde, maar die hoop vervloog al snel.

Strooker heeft in 2012 Brouwerij Rooie Dop opgericht en Hoeijmakers startte een jaar later RUIG Brouwerij. Ze kenden elkaar uit het ‘Utrechtse wereldje’ en beiden waren toentertijd, op een moment dat vrijwel niemand er nog van gehoord had, bezig om India Pale Ale (IPA) te maken. “Op een gegeven moment werd IPA heel populair en het ging daarom goed met de brouwerijen”, zegt Strooker.

“Daarnaast droomden we er allebei van om een eigen café te openen die midden in de samenleving zou staan. Het moest niet alleen een zaak worden waar mensen ons bier konden ervaren, maar ook een plek waar eten werd geserveerd en waar we iets konden betekenen voor de wijk. Het idee was een beetje gebaseerd op de brewpubs die je met name aan de westkant van de Verenigde Staten vindt.”

In januari 2016 ging de droom van Strooker en Hoeijmakers in vervulling. Ze openden hun eigen biercafé in het monumentale CAB-gebouw en gingen door onder de naam ‘Oproer’. Er werd naast bier uit eigen huis ook veganistisch eten geserveerd en dat sloeg aan. “Het werd niet alleen steeds drukker in het café, maar er was op een gegeven moment ook zoveel vraag naar ons bier dat we moesten opschalen. In 2017 hebben we daarom een nieuwe installatie gekocht, waardoor we onze capaciteit hebben vertwaalfvoudigd. Die installatie staat nog steeds aan de Westkanaaldijk”, vertelt Strooker.

Brand

Het ging beide brouwers voor de wind, totdat in 2020 Nederland in de ban raakte van corona en alle beperkende maatregelen. Veel sectoren, waaronder de horeca, werden hard geraakt. Daarnaast kwam daar tot overmaat van ramp begin 2021 ook nog de brand bij. “Ik weet nog precies hoe die avond verliep”, zegt Strooker.

“Nadat ik het telefoontje had ontvangen en naar het CAB-gebouw ben gegaan, heb ik uren buiten in de regen en kou moeten wachten. Ondertussen was het hele terrein volgelopen met een enorme brandweermacht, er waren tenten opgezet en de politie had de omliggende wegen afgesloten. Voor zover ik toen kon inschatten leek het erop dat de brand vooral aan de kant van dB’s woedde, waardoor ik nog een beetje hoop had.”

Die hoop vervloog echter snel toen Strooker van de brandweer hoorde dat ze het vuur gecontroleerd wilden laten uitbranden. Daarnaast zag hij ook dat er uit de afvoerkanalen van de keuken van Oproer dikke rookwolken kwamen. “Toen dacht ik al dat het niet goed was.” Dat gevoel werd bevestigd toen even later de roldeur aan de zijde van Oproer werd geopend. “Er kwam toen zo’n enorme rookwolk naar buiten, waardoor ik wist dat het einde verhaal was. En dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn.”

Zwart

Op 13 januari, twee dagen na de brand, mochten Strooker en Hoeijmakers het pand betreden. “Alles was bedekt met een hele dikke zwarte laag as. De brand was weliswaar aan de kant van dB’s, maar omdat de wind onze richting op stond, is de rook via het plafond bij het café uitgekomen. Het heeft helemaal volgestaan en alles zat onder. Zelfs de koelkasten die dicht waren, waren vanbinnen helemaal zwart. Daarnaast hing er een hele smerige geur die vanwege de giftige rook ook nog eens prikte in de keel en neus. Voordat ik naar binnen ging hoopte ik nog een aantal spullen mee te kunnen nemen, maar alles bleek nagenoeg verwoest. De spullen die nog wel enigszins bruikbaar waren hebben we weggegeven.”

Daarna begon het verzekeringswerk, maar dit liep allesbehalve soepel. Strooker en Hoeijmakers houden naar eigen zeggen niet graag hun handje op en besloten een oproep te plaatsen.

“We vroegen mensen een bestelling te plaatsen in onze webshop of een klein bedrag te doneren. Direct daarna ging de server plat. We hebben destijds in korte tijd zo’n 20.000 euro aan donaties opgehaald. Dit waren allemaal kleine bedragen, wat betekent dat heel veel mensen iets hebben gegeven. Eén daarvan was een klasgenootje van mijn zoontje die vijf euro had gedoneerd”, aldus Strooker.

Nieuwe plek

Oproer was voor de brand al op zoek naar een nieuwe plek voor het biercafé. Rondom het CAB-gebouw worden namelijk woningen gebouwd en de ondernemers wisten dan ook dat er op een gegeven moment een einde aan zou komen. Toevallig hadden Strooker en Hoeijmakers in november 2020, twee maanden voor de brand, al een kijkje genomen op de begane grond van studentenflat The Fizz in Overvecht. En dit is dan ook de plek waar zij een nieuw biercafé gaan openen.

“Gezien het succes van de eerdere oproep leek een crowdfunding ons de beste manier om het geld hiervoor op te halen. Daarnaast betrek je anderen dan ook bij je plan, waardoor je die kennis kan gebruiken over bijvoorbeeld de invulling van het café of evenementen die er eventueel georganiseerd kunnen worden.”

Zoals werd verwacht was de crowdfunding een succes. In minder dan twee maanden werd 375.000 euro opgehaald en alle voorbereidingen zijn dan ook in volle gang. Ook heeft Laura Kuperus zich toegevoegd aan het team. Zij gaat straks als bedrijfsleider op de nieuwe plek aan het werk.

“Er moet nog heel veel gebeuren voordat we onze nieuwe locatie kunnen openen”, zegt Strooker. “We troffen het pand casco aan en alles, van het water tot de elektriciteit, moet nog worden aangelegd. Daarnaast zijn er nu veel leveringsproblemen en ook zitten we weer in een lockdown. Het voelt een beetje als zwemmen tegen de stroom in, maar ik ga er vanuit dat we in maart 2022 kunnen openen.”