Het jaar waarin Eva Oosters de jongste wethouder van Utrecht werd

Eva Oosters was met 25 jaar tijdens haar benoeming de jongste wethouder die Utrecht ooit heeft gehad. Tijdens de invulling van haar werk is ze niet bezig is met haar leeftijd, maar desondanks heeft het naar eigen zeggen wel meegespeeld in de beginperiode. Ook in de media werd er destijds over gesproken. “Hoe gaat ze zich als 25-jarige staande houden op het stadhuis, waar ze straks de koers bepaalt voor ambtenaren die er misschien al rondliepen toen zij nog op de basisschool zat?”, was te lezen in de Volkskrant van 1 juni. Inmiddels maakt Oosters ruim een half jaar deel uit van het Utrechtse college en ze omschrijft het ambt van wethouder als een ‘hele bijzondere baan’. Wij keken samen met haar terug op het afgelopen jaar.

Oosters zat al van 2018 tot en met 2021 namens Student&Starter in de gemeenteraad. In die tijd studeerde ze nog aan de Universiteit Utrecht. Deze studie wist zij dit jaar, terwijl ze al aan het werk was als wethouder, af te ronden. In maart 2022 waren er in heel Nederland gemeenteraadsverkiezingen. Onder leiding van fractievoorzitter Esma Kendir wist Student&Starter twee zetels te behalen, net zoveel als de periode daarvoor. Oosters: “Wij wilden dit keer onderdeel zijn van de coalitie. We hadden als partij al 8 jaar hard gewerkt en waren klaar om serieus mee te besturen. Net zoals binnen elke andere partij was er binnen Student&Starter een sollicitatieprocedure gestart voor het eventuele wethouderschap. Hier konden zowel mensen van binnen de partij als buitenstaanders aan meedoen.”

GroenLinks kwam in Utrecht na de gemeenteraadsverkiezingen als grootste partij uit de bus. Deze partij had Roel van Gurp gevraagd informateur te worden. Hij is vervolgens met alle partijen gesprekken gaan voeren om erachter te komen welke coalitie weleens succesvol zou kunnen zijn. “Na de verkennende gesprekken schoof Student&Starter aan als partij om de onderhandelingen voeren”, zegt Oosters. “Wat volgde waren inhoudelijke onderhandelingen om tot een coalitieakkoord te komen. Ik moet zeggen dat het nog lange tijd spannend is geweest. Gedurende dit proces ben je bezig de onderhandelingen goed af te ronden.” Toen de kogel door de kerk was en bekend werd dat Oosters als wethouder deel kon nemen aan het nieuwe college heeft zij vrienden en familie uitgenodigd om het succes te vieren.

Wennen

Op 9 juni 2022 werd het nieuwe college officieel geïnstalleerd. “Ik moest in het begin wel even wennen aan de nieuwe functie. Ik denk dat dat voor iedereen, die voor het eerst wethouder wordt, dus ongeacht de leeftijd, geldt. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat ik dankzij de inwoners die op Student&Starter hebben gestemd hier terecht ben gekomen en die bestaan voor een groot deel uit jongeren. Ik vind dat ik een bijzondere positie en verantwoordelijkheid heb als jonge wethouder. Ik zie het dan ook als mijn taak om onder meer de jonge stem in het stadsbestuur te vertegenwoordigen.”

En dat kan Oosters onder meer doen via de onderwerpen die in haar portefeuille zitten, zoals cultuur, evenementen en sport, maar ook milieu. “Ik vind bijvoorbeeld dat er in Utrecht meer plek moet zijn voor een rauwe rand. Daarom wil ik dat meer ruimte komt voor de nachtcultuur. Ook vind ik participatie belangrijk omdat dit een middel is waarmee het vertrouwen van de burgers in de lokale politiek versterkt wordt. Er komen in 2023 daarom drie voorstellen die hieraan bijdragen en een daarvan is het oprichten van een burgerberaad, waarmee inwoners ons kunnen helpen bij het maken van beleid.”

De Machinerie

De dingen lopen natuurlijk niet altijd zoals gepland. Zo werd de gemeente in augustus door de rechtbank op haar vingers getikt nadat de eerder verleende vergunning waarmee het Mout Bierfestival een evenement kon organiseren in het Wilhelminapark werd geschorst. De voorzieningenrechter oordeelde dat het park een rijksmonument is dat ook wettelijk beschermd wordt. Vanwege deze uitspraak konden ook andere evenementen in het park niet doorgaan. Daarnaast werd later in het jaar, in oktober om precies te zijn, de stekker uit het miljoenenproject De Machinerie getrokken. De plek moest de nieuwste hotspot worden voor film- en beeldcultuur. De gemeente had er miljoenen euro’s voor gereserveerd, maar het plan bleek financieel niet meer haalbaar. De samenwerkende partners hadden daarom besloten de ontwikkeling te stoppen.

Oosters: “Uiteindelijk ben ik natuurlijk verantwoordelijk. Er gaan veel dingen goed, maar soms gaat er dus ook iets mis. Ik baal ervan dat De Machinerie niet door is gegaan, want dat had iets moois en beeldbepalends voor de stad kunnen worden. De reden dat het project niet door is gegaan heeft te maken met de huidige situatie, waaronder de stijgende bouwkosten en het tekort aan personeel. Dit ligt weliswaar buiten mijn invloed, maar zo’n beslissing om de stekker eruit te trekken doet toch pijn.”

Toekomst

Toen Oosters nog op de middelbare school zat had ze de ambitie om actrice te worden. Daarna heeft ze een studie op een heel ander vlak gevolgd, banen in de advocatuur gehad en als redacteur podcasts én theatershows geschreven over politiek. “Wat ik nu doe vind ik heel leuk, maar ook belangrijk en goed. Ik heb weliswaar een volle agenda; ik krijg veel uitnodigingen van allerlei Utrechters en probeer bij zoveel mogelijk van dit soort initiatieven aanwezig te zijn. Het is mooi om te zien hoeveel moeite mensen nemen om bijvoorbeeld een evenement te organiseren. Daarnaast zijn er natuurlijk de inhoudelijke vergaderingen en de stapels leeswerk. Tot nu toe doe ik het allemaal met heel veel plezier. Ik ben daarom ook niet bezig met wat ik de toekomst eventueel zou willen doen. Misschien wordt dat iets totaal anders, maar misschien ook niet. Ik ben ten slotte nog jong.”