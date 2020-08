Het laatste schepje zand is weg: de singel stroomt door tot de allerlaatste dam Foto's: Robert Oosterbroek

Er is jaren aan gewerkt, en nu is het slotstuk echt aangebroken. De laatste happen zand uit de singel in Utrecht worden weggehaald. Het water stroomt nu vrij onder Hoog Catharijne en de Marga Klompébrug door tot aan de bestaande singel. Daar staat nog een damwand die de laatste hobbel is.