Hier moet je rekening mee houden als je op Koningsdag in de Utrechtse binnenstad moet zijn

Op woensdag 26 en donderdag 27 april verandert de stad tijdens Koningsnacht en -dag in een groot oranjefeest. Dat heeft gevolgen voor bewoners en bezoekers van de binnenstad. In dit artikel vind je alles waar je rekening mee moet houden als je op Koningsnacht of -dag in de Utrechtse binnenstad moet zijn.

Autovrij vrijmarktgebied

Het vrijmarktgebied is vanaf woensdag 26 april 15.00 uur tot donderdag 27 april 23.00 uur autovrij. Het gebied is aangegeven tussen de paarse lijnen op de plattegrond. Het vrijmarktgebied is dan afgesloten voor verkeer en er geldt een parkeerverbod. Dit is om plaats te maken voor de kleedjesverkoop. Auto’s die blijven staan, kunnen vanaf woensdag 26 april 15.00 uur worden weggesleept. In de groene en blauwe straten is de vrijmarkt.

Tekst loopt door onder de plattegrond

Inrijverbod evenementengebied

Het evenementengebied in de binnenstad is niet bereikbaar met de auto vanaf woensdag 26 april 15.00 uur tot donderdag 27 april 23.00 uur. Het gebied waarvoor dit geldt, is op de kaart aangegeven met oranje lijnen. Automobilisten mogen de het evenementengebied wel uitrijden, maar niet inrijden.

In tegenstelling tot voorheen is het zuidelijke gedeelte van de binnenstad wel toegankelijk. Ook de parkeergarages in de binnenstad rondom het vrijmarktgebied zijn bereikbaar, kijk op de parkeerplattegrond van Utrecht.

Tekst loopt door onder de plattegrond

Parkeervergunning

Bewoners die een parkeervergunning of garage-abonnement hebben voor een van deze garages of parkeerrayons mogen 26 en 27 april de hele dag en 28 april tot 12.00 uur ergens anders parkeren in alle parkeerrayons buiten het vrijmarktgebied.

Gehandicaptenparkeerplaats of -kaart

Het parkeerverbod in het vrijmarktgebied geldt voor alle auto’s, dus ook voor personen met een gehandicaptenparkeerplaats- of kaart. Met de kaart kan wel buiten het vrijmarktgebied worden geparkeerd.

Fiets

De gemeente adviseert bezoekers met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Fietsen kunnen worden gestald in een van de vele stallingen in de binnenstad. In een gemeentelijke stalling staat een fiets 24 uur gratis.

Openbaar vervoer

Vanaf Utrecht Centraal is het 15 minuten lopen naar het vrijmarktgebied of sta je binnen 10 minuten te feesten op het Vredenburg of de Mariaplaats. De treinen van en naar de stad rijden volgens een speciale Oranjedienstregeling op Koningsdag. Er worden extra en langere treinen ingezet. Bekijk de reisplanner van de NS voor specifieke informatie.

Het centrum van Utrecht is tijdens Koningsnacht en -dag ook afgesloten voor bussen. Bushaltes in de binnenstad vervallen tussen woensdag 26 april 14.30 uur en vrijdag 28 april 02.00 uur. Een aantal buslijnen volgt een aangepaste route. Kijk op de website van U-OV voor meer informatie over de dienstregeling van de bus of tram.

Boot

Tijdens Koningsdag zijn er speciale vaarregels. Op de Oudegracht en de singels geldt eenrichtingsverkeer voor alle boten. Op de Oudegracht geldt ook een afmeerverbod. Bootbestuurders moeten er rekening mee houden dat het alcoholgehalte in hun bloed niet hoger mag zijn dan 0,5 promille. Verder is er een aantal verplichte veiligheidsvoorzieningen voor boten, zoals reddingsvesten.