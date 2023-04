Dit is er te doen met Koningsnacht en Koningsdag in Utrecht

Koningsnacht en -dag staan voor de deur en er is weer van alles te beleven in Utrecht. Bezoekers kunnen naar de binnenstad komen om te struinen over de vrijmarkt, te dansen op een van de vele pleinen of mee te zingen met de Hollandse krakers. DUIC maakte een selectie van wat er allemaal te beleven is in Utrecht, zowel op woensdag 26 april tijdens Koningsnacht als op donderdag 27 april tijdens Koningsdag. Ook schreven we over een aantal praktische zaken waar de Utrechter rekening mee moet houden.



Vrijmarkt Binnenstad

Waar: Binnenstad

Koningsnacht 18.00 uur tot en met Koningsdag 18.00 uur

De jaarlijkse vrijmarkt mag niet ontbreken in de binnenstad. Tijdens de vrijmarkt kun je tweedehands spullen kopen en verkopen. Iedereen mag meedoen en een kleedje neerleggen in het vrijmarktgebied. Zoals altijd begint de vrijmarkt op Koningsnacht om 18.00 uur en eindigt deze op Koningsdag om 18.00 uur: de markt duurt dus 24 uur. Wel is er een ‘stille periode’, namelijk van 01.00 ‘s nachts tot 11.00 uur ‘s morgens op Koningsdag. Tijdens deze uurtjes mag er geen onnodige geluidsoverlast gemaakt worden en geen versterkte muziek worden gedraaid. Verder zijn er drie plekken in de stad speciaal gereserveerd voor kleedjesverkoop door kinderen. Dit zijn park Lepelenburg, het Nijntjepleintje en de Van Asch van Wijckskade. Ook buiten de stad zijn er voor de kinderen een aantal speciale kindervrijmarkten in omliggende Utrechtse wijken zoals in Oog in Al en Leidsche Rijn.

Stathe

Waar: Café Stathe

Koningsnacht: 19.00 tot 01.00 uur

Bij Café Stathe wordt er niet alleen binnen gefeest tijdens Koningsnacht, maar ook buiten voor de deur. Buiten begint het programma om 19.00 uur en zullen twee bands het podium betreden. Om 22.00 uur wordt het feestje binnen voortgezet met dj DNNS.

Stadhuisplein 25+

Waar: Stadhuisplein

Koningsnacht 18.00 tot 01.00 uur

Koningsdag 13.00 tot 19.00 uur

Ook dit jaar staat het Stadhuisplein weer in het teken van de verjaardag van onze koning. Zoals gewoonlijk vind je hier leuke bands die er elk jaar opnieuw een feest van maken. Zing op Koningsnacht van 18.00 tot 01.00 uur mee met The Green Monkeys, Weekend Warriors en dj Dynamite. Op Koningsdag spelen de bands Pure Ellende en Bouba Dioup en dj Dynamite draait de lekkerste plaatjes. Het feest op het stadhuisplein start die dag om 13.00 uur en is toegankelijk voor bezoekers vanaf 25 jaar.

Neude GOES 80’s – 90’s – 00’s 21+

Waar: Neude

Koningsnacht 18.00 tot 01.00 uur

Koningsdag 13.00 tot 19.00 uur

Ook op de Neude kun je deze Koningsnacht en -dag terecht voor een goed feest met verschillende dj’s. Hier feest je urenlang met alle hits uit de jaren ’80, ’90 en ’00. Met wie kom jij dansen? Trek je oranje kleren uit de kast en laat je beste dansmoves zien op de hitjes van BEURS DJ, Jazzalike en dj Jean. De Neude is toegankelijk voor 21-plussers.

Café Ouwe Dikke Dries

Waar: Café Ouwe Dikke Dries

Koningsnacht 18.00 tot 01.00 uur

Koningsdag 14.00 tot 20.00 uur

Ben jij fan van Nederlandstalige (live)muziek? Dan kan je op Koningsnacht of -dag terecht bij Café Ouwe Dikke Dries in Wijk C. De hele dag staat in het teken van gezelligheid, een hapje, drankje en muziek. Een bomvol programma aan artiesten zorgt voor een oer-Hollands gezellig feestje.

Maximalia Festival 20+

Waar: Janskerkhof

Koningsnacht 18.00 tot 01.00 uur

Koningsdag 13.00 tot 19.00 uur

Het Janskerkhof wordt tijdens Koningsnacht en -dag omgetoverd tot een groot oranje paradijs. Aan de cafézijde van het Janskerkhof vindt tijdens Koningsnacht en -dag het Maximalia Festival plaats. Ga los tijdens optredens van dj Fuser, Rave van Fortuin en dj Mike Rock & MC John Kho. Het plein is toegankelijk voor iedereen van 20 jaar en ouder.

BEAT-RIX Festival 18+

Waar: Janskerkhof

Koningsnacht 18.00 tot 01.00 uur

Koningsdag 13.00 tot 19.00 uur

Ook de andere kant van het Janskerkhof wordt traditiegetrouw omgetoverd tot oranjeterrein. Daar vindt namelijk het grote open-air festival BEAT-RIX plaats. De avond en dag zijn gevuld met optredens van verschillende artiesten en dj’s. Deze kant van het plein is toegankelijk voor 18-plussers.

Koningskinderen

Waar: Park Lepelenburg

Koningsdag 10.00 tot 18.00 uur

Koningskinderen is terug in Park Lepelenburg. Het evenement is een initiatief van buurtbewoners: kinderen zijn welkom om spullen te verkopen, optredens te geven of gewoon te komen kijken. Om 10.00 uur wordt de vrijmarkt officieel geopend door de burgemeester. De rest van de middag volgt er een muzikaal programma. De markt is voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Een plekje kan worden gereserveerd via de website van Koningskinderen.

Ping Pong Club

Waar: Ping Pong Club

Koningsdag 12.00 tot 23.00 uur

Ook op Koningsdag is het feest bij de Ping Pong Club. Verschillende dj’s betreden vanaf 12.00 uur het podium: van dj Pyraña tot Guitig Soundsystem. Het binnen- en buiten evenement is gratis te bezoeken. “Het gaat hoe dan ook ontzettend druk worden, kom dus een beetje op tijd als je zeker wilt zijn dat je nog mee kunt feesten”, zo raadt de Ping Pong Club iedereen aan.

Dutchkings

Waar: Vredenburgplein

Koningsnacht 18.00 tot 01.00 uur

Koningsdag 13.00 tot 19.00 uur

Zin in een Hollands feestje? Kom naar het Vredenburgplein. Hier vind je een evenement met verschillende artiesten zoals Frans Duijts, John West en Barry Fest. Warm je stembanden maar vast goed op voor dit gratis evenement vol met Hollandse meezingers en lange polonaises. Om verzekerd te zijn van een plekje op het terrein, roept de organisatie van het evenement feestgangers op om op tijd te komen.