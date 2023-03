Hijskraan takelt gezonken boot uit de Vaartsche Rijn in Utrecht

De boot maakte al jaren een trieste indruk, en nu is het einde genaderd voor het vaartuig in de Vaartsche Rijn. Met een grote hijskraan wordt de boot die ter hoogte van Rotsoord ligt uit het water getakeld.

Het is een doorn in het oog van mensen die al jaren op de wachtlijst staan voor een ligplek; half vergane bootjes die aangemeerd liggen in de Utrechtse wateren. In 2018 fotografeerde DUIC al meerdere van deze vaartuigen waarbij ook het schip dat maandag weggetakeld wordt op de gevoelige plaat werd vastgelegd.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De boot lag al vele jaren in de Vaartsche Rijn ter hoogte van Rotsoord en zag er naar mate de tijd verstreek steeds slechter uit. Recent begon het vaartuig steeds meer water te maken. Maandag wordt een hijskraan ingezet om het schip te bergen.

Wie daarmee hoopt dat er binnenkort beweging komt op de wachtlijst voor ligplaatsvergunningen voor plezierboten komt bedrogen uit. Die wachtlijst is al een tijd gesloten. Er liggen 200 aanvragen en per jaar kunnen er gemiddeld 30 nieuwe vergunningen worden afgegeven.