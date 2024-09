Historische brieven uit Utrechts archief ontrafeld met AI

Het gebruik van AI komt nog wel eens negatief in het nieuws, maar het kan ook zeker positief uitpakken. Daar kwam Het Utrechts Archief achter toen zij brieven van Kasteel Amerongen hebben laten ontcijferen door middel van de technologie. Het gaat om een proef, maar het archief zegt erg te spreken te zijn over de resultaten.

In totaal zijn er namelijk meer dan tweeduizend pagina’s van brieven uit het archief van Kasteel Amerongen omgezet via AI. De handgeschreven brieven werden omgezet in digitale tekst. Hierdoor is het archief veel makkelijker te doorzoeken.

Tijdbesparing

Er is door het archief gebruik gemaakt van Handwritten Tekst Recognition (HTR). Die technologie is getraind op het herkennen van handgeschreven tekst. Normaal gezien zouden vrijwilligers de brieven moeten omzetten. Daar zat vaak veel tijd in. Met het gebruik van AI wordt er veel tijd bespaard, zegt het Utrechts archief. “Hierdoor kan het ontsluiten van deze soort bronnen enorm worden opgeschaald.”

Het gebruik van kunstmatige intelligentie was een proef van het archief. Zij zeggen dat de test met vlag en wimpel is geslaagd, en verkent nu waar de technologie verder toegepast kan worden.