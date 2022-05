Historische kruising op het spoor bij Utrecht gaat verdwijnen; deze week laatste ritten met bijzondere treinen

In Utrecht ligt een uniek stukje infrastructuur: een ware kruising op het spoor. Maar deze historische kruising gaat binnenkort weggehaald worden. Zaterdag zullen twee bijzondere treinen, de oude intercity met de bijnaam de Hondekop en oud-directievoertuig van de NS de Kameel, nog eenmaal over de kruising rijden.

Ter hoogte van Blauwkapel in Utrecht kruisen de spoorlijnen Utrecht – Amersfoort en Hilversum – Utrecht Maliebaan elkaar zowel gelijkvloers als ongelijkvloers. De gelijkvloerse kruising is een van de laatste in zijn soort: twee sporen kruisen elkaar op een manier die uniek is in de spoorwereld. De bovenleiding is beweegbaar waarbij wisselstellers de bovenleiding op en neer kunnen bewegen.

Er kleven ook nadelen aan deze constructie. Het spoorkruis is onderhoudsintensief, doordat de slijtage hoog is. Reserveonderdelen zijn schaars. Ook voor de buurt zorgt de kruising voor relatief veel geluidsoverlast. Om die redenen is besloten het kruispunt en de bovenleiding te saneren.

Bijzondere treinen

Met een aantal historische treinen nemen ProRail, het Spoorwegmuseum en de NS afscheid van dit historisch stukje spoorinfra. Omwonenden van de kruising maken een laatste rit in de Mat ’54, bijnaam de Hondekop. Later op de dag is er ook een rit met het oud-directievoertuig van de NS, de NS 20, bijnaam de Kameel. Beide treinen zijn normaliter te vinden in het Spoorwegmuseum, maar maken voor deze gelegenheid eenmalig hun terugkeer op het spoornet.

In het Hemelvaartsweekend zal de gelijkvloerse kruising worden gesaneerd en komt er een einde aan dit uniek stuk infra.