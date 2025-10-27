Hoe bereid je je voor op een noodsituatie? Heel Utrecht krijgt binnenkort boekje met tips

Utrechtse huishoudens kunnen vanaf 25 november een ‘Bereid je voor op een noodsituatie’-boekje in hun brievenbus verwachten. Hierin staan praktische tips om klaar te staan voor langdurige noodsituaties. De actie is onderdeel van de landelijke campagne ‘Denk vooruit’ om burgers te informeren hoe ze zich voor kunnen bereiden op 72 uur zonder stroom, water of internet.

De tweejarige landelijke campagne wordt gecoördineerd door Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De verspreiding van het boekje is aangekondigd in een brief aan alle Nederlandse gemeenten, geschreven door Marco Zannoni, directeur crisisbeheersing van de NCTV.

Met de campagne wil de NCTV de maatschappelijke weerbaarheid versterken en inwoners activeren en informeren. “We kunnen allemaal te maken krijgen met noodsituaties. Door ongelukken, storingen en menselijke fouten, maar ook door aanvallen van andere landen. (..) Daarom is het belangrijk dat we ons goed voorbereiden”, aldus de NCTV.

8,5 miljoen boekjes

Het belangrijkste onderdeel van de campagne is dat ruim 8,5 miljoen huishoudens tussen 25 november en 15 december het boekje ‘Bereid je voor op een noodsituatie’ ontvangen. De kernboodschap is het belang van 72 uur zelf- en samenredzaamheid.

Het boekje bevat onder meer een noodpakket-checklist, tips voor gesprekken over noodsituaties, informatie over de rol van de overheid en belangrijke contactkanalen. Ook staat erin dat gemeenten lokale noodsteunpunten voorbereiden, waarover inwoners later worden geïnformeerd.

Uit onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat zes op de tien Nederlanders vindt dat de kans op een noodsituatie is toegenomen, maar slechts drie op de tien zegt voorbereid te zijn. Op www.denkvooruit.nl staan praktische tips om dat te verbeteren.

Lokale invulling

In een ‘vertrouwelijke briefing’ worden gemeenten verder opgeroepen om lokaal invulling te geven aan de campagne, bijvoorbeeld met materiaal uit de toolkit, zoals posters en video’s. Hoe Utrecht dat gaat doen, is nog niet bekend.

“We vinden het belangrijk dat inwoners goed voorbereid zijn op eventuele noodsituaties. Daarom steunen we de campagne Denk vooruit. We kijken op dit moment hoe we hier lokaal op kunnen aansluiten, zodat het passend is bij de Utrechter”, aldus een woordvoerder.

Gemeentes worden ook aangeraden een goed vindbare webpagina te maken met alle relevante informatie voor inwoners. De woordvoerder van de gemeente geeft aan dat Utrecht al beschikt over een website met informatie over voorbereiding op en handelen tijdens noodsituaties. “Wij zorgen ervoor dat deze informatie actueel blijft en vullen deze aan wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.”

Noodkookboek

De Veiligheidsregio en gemeente Utrecht zijn al langer bezig om inwoners beter voor te bereiden op noodsituaties. Zo brachten zij in september nog een online ‘noodkookboek’ uit, dat vol recepten staat met lang houdbare producten.