Veiligheidsregio Utrecht brengt noodkookboek uit: ‘Ook als de stroom uitvalt, wil je goed eten’

De Veiligheidsregio en gemeente Utrecht willen burgers beter voorbereiden op noodsituaties. Met ‘Het meest noodzakelijke kookboek’, dat vol recepten staat met lang houdbare producten, willen ze laten zien dat een noodpakket niet saai of ingewikkeld hoeft te zijn.
Van een Italiaanse bonensalade tot Surinaamse sardientjes. Het ‘noodkookboek’ omvat simpele, maar lekkere, recepten die burgers kunnen helpen bij de voorbereiding op noodsituaties. Want wat doe je als je geen water of stroom hebt, maar alsnog lekker wilt eten? Aangezien er zich tegenwoordig steeds vaker onverwachte situaties voordoen, kan een noodpakket zorgen voor extra veiligheid. Met dit kookboek willen de Veiligheidsregio en gemeente Utrecht daarom laten zien dat deze noodpakketten simpel, maar niet saai hoeven te zijn.
In het kookboek benadrukken burgemeester Sharon Dijksma en Jaap Donker, algemeen directeur van Veiligheidsregio Utrecht, het belang van zowel een goed noodpakket als een goed netwerk. Het gaat er volgens hen dan ook niet alleen om dat je tijdens noodsituaties zelfredzaam kan zijn, maar vooral ook ‘samenredzaam’. “Heb jij weleens met je buren gesproken wat jullie zouden doen als de stroom uitvalt? Of wie er een barbecue heeft, of een powerbank, of een voorraadje water? Door dat soort dingen met elkaar te delen, maak je je buurt sterker”, zeggen zij.
Noodrecepten
De ‘noodrecepten’ zijn bedacht door onder andere foodinfluencer Daan van der Lecq, culinair columniste Raghenie Bhawanie en ‘barbequekoning’ Jord Althuizen. De bedenkers van deze recepten geven naast de recepten zelf ook noodpakket-tips, zoals houtskool, sojasaus, kruidnagel, ras el hanout en azijn. Daan van der Lecq heeft zelfs een lijstje opgesteld om te kunnen overleven in crisistijden. Bovenaan zijn lijstje: gaspitjes, cashgeld, batterijen en kaarsen. “Zorg voor suikerhoudende sauzen in je voorraadkast, die zijn langer houdbaar. Of een diëtist het met me eens is? Een diëtist is een luxe in dit geval. In tijden van nood heb je meer aan Darwin”, aldus Van der Lecq.
Het noodkookboek is online te lezen.
