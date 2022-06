Hoe de Domtoren van Lego er na jaren van bouwen nu toch echt gaat komen voor iedereen

‘De Domtoren van Lego, daar zou een bouwpakket voor moeten komen’, dacht Joris Daalhuisen een paar jaar geleden. Hij mailde een ontwerp en plan naar Denemarken waar het hoofdkantoor zit van het alom bekende Lego-concern. Kat in het bakkie, dacht hij. Maar zo makkelijk bleek dat helemaal niet te zijn. Hoe na jaren van bouwen, ontwerpen en ideeën bedenken de Domtoren van Lego nu toch beschikbaar komt voor iedereen.

Het moet alweer bijna drie jaar geleden zijn. Voorzichtig werd er al gekeken naar 2022, dit jaar vieren we namelijk dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft. Daalhuisen is betrokken bij de stad. Hij zat toen nog in het bestuur van de vrienden van Het Utrechts Archief, is eigenaar van communicatiebureau DDK en is oprichter van DUIC. Dus zoals de lezer kan begrijpen, helemaal onpartijdig staan we niet in dit verhaal.

Hij vertelt: “Ik wilde iets verzinnen waardoor we Utrecht, ook buiten de stad op een positieve manier op de kaart konden zetten. Ik had ook nog eens een zoon die heel graag met Lego speelt en als merkspecialist is het natuurlijk helemaal een droom om Utrecht internationaal nog meer onder de aandacht te brengen; dat je overal in de wereld de Domtoren kan kopen.”

Officieel

Zodoende kwam Daalhuisen op het idee om de Domtoren officieel als Lego-set beschikbaar te stellen. Er is namelijk ook een speciale lijn, met de naam LEGO Architecture, waar zo’n set prima in zou passen. Het Deense Lego heeft daarnaast iets bedacht voor liefhebbers met goede ideeën: Lego Ideas. Mensen kunnen daar zelf een ontwerp voor een nieuw Lego-bouwpakket insturen.

“Ik zou zo’n set wel willen. En als ík het wil, willen vast meer mensen dat ook.” Hoewel Daalhuisen Lego een mooi product vindt, is hij zelf geen meesterbouwer. “Ik ben toen gaan zoeken naar iemand die dat wel is en kwam in contact met Jeroen Struijs. Hij bouwt door heel Nederland historische gebouwen na, werkt als purser in het vliegtuig en werkt ook nog in de Lego-winkel in Gouda. Samen met hem hebben we toen een ontwerp gemaakt, en een Domtoren nagebouwd van 3.000 stenen. Het maximale aantal stenen dat is toegestaan voor Lego Ideas. We hebben er een heel verhaal bij geschreven en zijn er maanden mee bezig geweest.”

Mailtje

Toen kwam het moment dat het plan ingediend werd bij Lego, een spannend moment. Daalhuisen: “Na een dag kregen we een mailtje, met direct een keiharde afwijzing. Religieuze gebouwen zijn namelijk uitgesloten voor Lego Ideas. Daar baalden we natuurlijk flink van.” Maar voor de oplettende lezer, de Domtoren is natuurlijk niet meer in gebruik als kerkelijke toren.

“Dat wisten wij ook, maar zie dat maar eens duidelijk te maken in Denemarken. De Domtoren wordt geëxploiteerd door Utrecht Marketing. Ik besloot hen te benaderen met de vraag of we niet aan burgemeester Sharon Dijksma konden vragen om op papier te zetten dat de Domtoren geen religieus gebouw meer is. Dat durfde directeur Cor Jansen van Utrecht Marketing niet aan.” Daalhuisen belde nog met de brandmanager van Lego in Denemarken maar kreeg weer nul op rekest. Daarmee leek de komst van de Lego-set van de baan.

Playtoday

Opgeven wilde Daalhuisen echter niet. “Ik kon het niet loslaten. Via via hoorde ik dat er in Gouda (Playtoday) Lego-liefhebbers zijn die gebouwen nabouwen. Ze geven daarbij in eigen beheer bouwboekjes uit.” Samen met Jeroen Struijs, die de hele Lego-wereld in Nederland van binnen en buiten kent, ging hij aan de slag om dan maar zelf een bouwboekje te maken. Alle bijbehorende stenen werden uitgezocht en zijn te koop via alternatieve websites. “Er is een levendige handel in steentjes en zodoende kan je dus in eigen beheer ook zo’n bouwpakket uitgeven.”

Ze kwamen op een ontwerp uit van 300 Lego-steentjes, waarmee een Domtoren van 25 centimeter hoog gebouwd kan worden. Maar wat bleek, vertelt Daalhuisen: “De totale kosten voor het bouwpakket met alles erop en eraan zouden, als wij het zouden uitgeven en verkopen, 60 euro zijn. Dat vond ik te gek worden. We willen met de opbrengst van de verkoop juist een bijdrage leveren aan de restauratie van de Domtoren. Als alleen de kosten voor een bouwpakket al 60 euro zijn wordt dat wel heel lastig, want voor veel mensen is dat een smak geld. Ik zie niet veel Utrechters voor 60 euro zo’n Lego-set kopen.”

Bouwboekje

Het tweede plan werd toen ook maar weer afgeblazen. Maar nog steeds moest die Domtoren van Lego er komen, vond Daalhuisen. “We hebben nu besloten om het bouwboekje los op de markt te brengen. Voor 7,95 krijgen mensen het boekje waarmee ze met hun eigen stenen een Domtoren kunnen bouwen. Daarbij krijgen ze een Lego-vaandel met sticker van Utrecht 900 jaar die weer bovenop de Domtoren kan komen.” Maar wat als mensen niet die stenen hebben liggen? “In het boekje staat precies welke stenen er nodig zijn, en die zijn dan weer los te koop via het internet.” Dus na drie jaar plannen en bouwen – in die jaren zijn er Domtorens van Lego gebouwd van 20 centimeter tot 2,5 meter – kan iedereen binnenkort zijn eigen Domtoren van Lego hebben. “Eindelijk”, lacht Daalhuisen.

Naam: Jeroen Struijs

Leeftijd: 56

“Ik ben geboren en getogen in Reeuwijk. Omdat ik twee oudere broers heb, kwam ik al snel in aanraking met hun Lego. Mijn broers hebben me vooral kleurgebruik en een goede constructie bijgebracht. In het voortgezet onderwijs heb ik de Lego nauwelijks aangeraakt, maar daarna ben ik er weer mee gaan spelen. Tegenwoordig maak ik vooral schepen en gebouwen. Middeleeuwse architectuur heeft daarbij mijn voorkeur, omdat deze gebouwen vaak mooi versierd zijn en ook vele onregelmatigheden hebben. De Domtoren, die ik nu voor Utrecht 900 Jaar heb gemaakt, is daarbij natuurlijk een nationaal icoon. Maar ik heb bijvoorbeeld ook de stadhuizen van Gouda, Veere en Middelburg gemaakt. Wat schepen betreft, heb ik onder andere de Titanic, de Rotterdam, de Nieuw Amsterdam en de Queen Mary I gebouwd. Onlangs ben ik begonnen met het YouTubekanaal BrickLunatic, waarop time lapse-filmpjes van verschillende bouwwerken staan, ook van de bouw van de Domtoren. Sinds een jaar werk ik nu bij Legowinkel PlayToday in Gouda. Via DDK ben ik in Utrecht actief geworden. Het is me een eer om bij te mogen dragen aan de feestelijkheden van Utrecht 900 Jaar.”

Het bouwboekje voor de Domtoren van Lego is hier te koop.