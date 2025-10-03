Hoe komt de speeltuin in het Wilhelminapark eruit te zien? Nieuwe ontwerp is bekend

Het nieuwe ontwerp van de speeltuin in het Wilhelminapark is bekendgemaakt door de gemeente Utrecht. Een eerder ontwerp voor het Trui van Lier Speelkwartier leidde tot een hoop kritiek van omwonenden. Het ontwerp viel niet in de smaak en zij wisten ook niet van de vernieuwing af. Utrechters kunnen nu op het nieuwe ontwerp reageren.

In dit ontwerp is onder andere te zien dat er nieuwe speeltoestellen komen. Ook komt er een hoge houten speeltoren met klimplateaus, klimnetten en glijbanen. Verder wordt aan die toren een klimparcours verbonden met klimnetten en touwbruggen.

“De gemetselde zandbak blijft behouden en de huidige groene glijbaan wordt vervangen door een zandtafel met kiepbak”, schrijft de gemeente. “Zo ontstaat een ideale zandspeelplek om met zand (en water) te kunnen spelen en te kliederen. De bestaande waterpomp en waterschalen worden vervangen en verplaatst, zodat er wat meer ruimte rondom komt om hiermee te spelen.”

Tekst loopt door onder afbeelding.

“De uitkomsten van de online enquête, gesprekken met buurtbewoners, betrokken organisaties, Stichting Wilhelminapark en familie van Trui van Lier laten we zo veel mogelijk terugkomen in het ontwerp”, meldt de gemeente. “Daarnaast hebben we in het ontwerp rekening gehouden met het behoud van de bomen en het monumentale karakter van het park.”

Reageren op het nieuwe ontwerp? Dat kan hier. Ook zijn er binnenkort drie inloopmomenten. Daar is het ontwerp te zien en is de gemeente aanwezig voor vragen en opmerkingen:

Dinsdag 14 oktober 10.00 – 12.00 uur in Wijkbureau Noordoost

Woensdag 15 oktober 15.00 – 18.00 uur bij de

Donderdag 16 oktober 16.00 – 19.00 uur in Podium Oost

Uitvoering

Met de opgehaalde reacties en suggesties gaat de gemeente het ontwerp herzien om eventuele verbeteringen mee te nemen. Zodra dit is gebeurd, wordt het definitieve ontwerp gepubliceerd; naar verwachting eind dit jaar.

Daarna gaat de gemeente op zoek naar een aannemer. De uitvoering start na de zomervakantie van 2026, zodat er in het voorjaar en in de zomer nog gebruik van de speeltuin kan worden gemaakt.