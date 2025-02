Ophef over renovatie Trui van Lier Speelkwartier in Utrecht: ‘Lelijk en volstrekt ongepast’

Het zorgde voor enigszins scheve blikken bij omwonenden van het Wilhelminapark in Utrecht: de aankondiging van de renovatie van het Trui van Lier Speelkwartier. De gemeente zegt dat het ontwerp in samenspraak met bewoners en kinderen is gemaakt, maar omwonenden zeggen zelf nergens van af te weten. Bovendien valt het ontwerp niet helemaal in de smaak: “Wat lelijk en volstrekt ongepast.”

Het regent verbaasde reacties in de groepsapp van bewoners van de Koningslaan wanneer wordt gezegd dat het ontwerp van het Trui van Lier Speelkwartier klaar is. Het ontwerp – een speeltuin in savannestijl met twee gigantische leeuwen en allerlei felgekleurde materialen – komt uit de lucht vallen voor veel bewoners. Van een inspraakmoment hebben zij niks meegekregen, laat staan dat er überhaupt plannen waren om de speeltuin opnieuw in te richten.

Weinig communicatie

Plannen voor een renovatie stonden daarentegen al langer op de agenda, vertelt Michiel Wijn, voorzitter van Stichting Wilhelminapark: “Dat zou de tweede fase worden na de opening van het Trui van Lier Speelkwartier. Het probleem is alleen: daar hebben we verder niks meer over gehoord.” Gek, vertelt de voorzitter: “We werken al 35 jaar goed samen met de gemeente. We worden normaal gesproken meegenomen in besluitvorming. Dat is nu niet gebeurd.”

Het ontwerp van de nieuwe speeltuin is samen met bewoners en kinderen gemaakt, zegt de gemeente. Veel bewoners rondom het Wilhelminapark zeggen alleen nergens vanaf te weten, en de reacties op het speeltuintje zijn niet mals. “We zijn helemaal van slag”, reageert iemand verbaasd. “Wat lelijk en volstrekt ongepast.” Een andere bewoner roept op tot juridische actie: “Nu nog een McDonald’s ernaast en iedereen gelukkig? Kan vanwege het feit dat niemand iets wist een juridische opening worden gevonden?”

Zover als juridische stappen nemen is mogelijk niet nodig. Kort nadat buurtbewoners de gemeente massaal hebben opgezocht, is er een stop op de plannen gezet. 4 maart zou de eerste schop de grond in gaan, maar dat is nu toch niet het geval. Een hele opluchting, zegt Michiel Wijn: “Het algemene geluid is dat het ontwerp niet in lijn is met het klassieke en monumentale uitstraling van het park. We hopen dat het ontwerp nu herzien gaat worden.” Bij het overleg met de gemeente wil de stichting er ook op wijzen dat buurtbewoners beter betrokken moeten worden.

Toch zijn de gemoederen inmiddels al vrij hoog opgelopen. De lokale fractie van de VVD heeft verantwoordelijk wethouder Schilderman gevraagd te reageren op de communicatie die er al dan niet is geweest met bewoners. Bovendien wordt de noodzaak van de renovatie in twijfel getrokken: “De huidige speeltuin lijkt daarnaast op dit moment nog in goede staat te zijn.” Ook wordt gevraagd naar het kostenplaatje van de nieuwe speeltuin.

Steken laten vallen

De gemeente laat in een verklaring weten dat ze inderdaad wat steekjes heeft laten vallen in de communicatie naar bewoners. “Uit de reacties op het ontwerp wordt duidelijk dat een deel van de buurt niet goed is betrokken bij de plannen en dat de communicatie hierover beter had gekund.” Over vervolgstappen wordt in de toekomst duidelijker gecommuniceerd, en de werkzaamheden aan de speeltuin zijn voorlopig van de baan.

Wanneer er een nieuw ontwerp verwacht kan worden is niet duidelijk. “We zullen de buurt daar eerst over informeren en voorlopig nog niet starten met de werkzaamheden”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Helemaal gerust over de toekomst van het park is Wijn nog niet: “Misschien zijn er al wel spullen gekocht, kosten gemaakt. De renovatie was al dichtbij. Je weet het niet.”