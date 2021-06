Hoe moet het Utrecht Science Park eruitzien in 2040?

Er moeten duizenden banen en woningen extra komen op het Utrecht Science Park. De stad Utrecht groeit, dus het Science Park moet meegroeien. Daarom ligt er nu een eerste versie van een toekomstbeeld van de voormalige Uithof in 2040.

Meer woningen, kantoren, bedrijven en voorzieningen en dat zo duurzaam mogelijk met behoud van groen. Dat is eigenlijk in het heel kort wat het plan is in de Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040. De bereikbaarheid van het gebied staat al langer onder druk, dus daar moet wel aan gewerkt worden; beter openbaar vervoer en meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Woningen en arbeidsplaatsen

De komende jaren komt er ruimte vrij voor ruim 4000 nieuwe arbeidsplaatsen. Deze ruimte ontstaat door te bouwen op plekken waar nu parkeerplaatsen zijn of waar verouderde gebouwen van de Universiteit Utrecht en UMC Utrecht staan. Als het autogebruik verder afneemt en er andere verkeersmaatregelen worden genomen kan het aantal arbeidsplaatsen nog verder stijgen naar 8.000. Het Utrecht Science Park zelf moet zoveel mogelijk autoluw worden.

Naast werknemers moeten er ook meer bewoners komen. Het aantal woningen moet in 2030 verdubbeld zijn. In totaal is er volgens de visie tot 2040 nog ruimte voor 4.000 extra studentenwoningen. Ook moet het centrumpje van het Utrecht Science Park meer voorzieningen krijgen en kan sportcentrum Olympos uitbreiden.

Uniek karakter

“Het USP is nu al een bruisend en innovatief kennisgebied dat uitnodigt tot ontmoeting, beweging en verbinding. Dat unieke karakter willen we ook in de toekomst zo houden en verder ontwikkelen”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling), “We maken ruimte voor groei van wonen, werken, sporten, verblijven en recreëren. Tegelijkertijd willen we het landschap en de mogelijkheid voor verblijf in parken versterken.”

De visie die nu is gepubliceerd is nog een conceptplan. Iedereen kan reageren op het document en de plannen via deze website.