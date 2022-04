Hoge Raad laat veroordeling voor moord op Utrechtse Laura Korsman (24) in stand

De Hoge Raad heeft besloten de veroordeling voor de moord op Laura Korsman uit Utrecht in stand te houden.

De nu 34-jarige Zamir M. vermoordde zijn 24-jarige ex-vriendin Laura Korsman in 2018 in haar huis aan de Bosboomstraat in Utrecht. Hij klom met een mes over Laura’s balkon naar binnen en bracht haar daar met messteken om het leven. Voor haar dood werd Korsman al langere tijd gestalkt door M.

Het Openbaar Ministerie eiste 18 jaar cel en tbs, maar de rechter veroordeelde M. tot 15 jaar cel en tbs. Hij besloot tegen de straf in hoger beroep te gaan, maar werd ook daarin veroordeeld tot 15 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Vervolgens werd besloten om in cassatie te gaan bij Hoge Raad.

Ook de Hoge Raad heeft nu dus besloten om de veroordeling in stand te laten. Wel hoeft M. vier maanden minder celstraf uit te zitten, omdat de behandeling van de zaak lang op zich liet wachten.

