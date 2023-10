‘Hogeschool Utrecht eindigt op basis van studentenbeoordelingen als een-na-laatste in hbo-keuzegids’

De Hogeschool Utrecht is opnieuw een-na-laatste in de Keuzegids voor het hbo. Dat schrijft Trajectum, het onafhankelijke platform van de Hogeschool Utrecht (HU), dat de Keuzegids heeft ingezien. Het is het tweede jaar op rij dat de HU op de een-na-laatste plaats eindigt.

De Keuzegids beoordeelt elk jaar de kwaliteit van de verschillende onderwijsinstellingen in Nederland. Ieder jaar verschijnt er een gids voor mbo, hbo, universitaire bachelors en masters. De beoordeling in de gidsen is gebaseerd op het oordeel van studenten.

De Hogeschool Utrecht werd vorig jaar samen met de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam een-na-laatste in de gids. De HU komt dit jaar met 54 punten op de twaalfde van dertien plaatsen terecht, schrijft Trajectum. Alleen Inholland scoort met 51,5 punten slechter. De Haagse Hogeschool en Hogeschool van Amsterdam zijn gestegen in de lijst, naar plek 10 en 11. Avans staat met 67,5 punten bovenaan. In de lijst met de beste tweejarige Associate Degrees staat de HU op plek twaalf van de vijftien.

Domeinen

Geen van de domeinen van de HU krijgt de score bovengemiddeld. Het slechtst scoort het domein Gedrag & Maatschappij. Social Work en Human Resource Management zijn binnen dat domein de slechtst scorende opleidingen. Ook de waarderingen voor de domeinen Onderwijs & Opvoeding, Economie & Bedrijf en Techniek en Ontwerp zijn laag.

Kwaliteitszegel

De Keuzegids heeft naast de ranglijst ook een ‘kwaliteitszegel’ voor opleidingen en onderwijsinstellingen die als beste beoordeeld worden – namelijk met 75 punten of meer. Het aantal opleidingen van de HU met dit kwaliteitszegel is dit jaar gehalveerd.

De opleidingen Medische Hulpverlening, de tweedegraads lerarenopleidingen Aardrijkskunde en Biologie en de Associate Degrees Engineering en Health & Social Work verliezen het kwaliteitszegel. Mondzorgkunde, Vaktherapie en de Associate Degrees Human Resource Management en Sales & Accountmanagement houden het kwaliteitszegel wel.