Hogeschool Utrecht schrapt namen christelijke feestdagen in rooster: ‘Niet meer van deze tijd’

In het nieuwe jaarrooster van de Hogeschool Utrecht (HU) zijn de namen van christelijke feestdagen als Pasen, Hemelvaart en Kerst verdwenen. Volgens de hogeschool is het expliciet benoemen van alleen christelijke feestdagen niet meer van deze tijd. In plaats daarvan spreekt de hogeschool voortaan van ‘feestdag’ of ‘nationale feestdag’. De aanpassing heeft tot politieke kritiek geleid.
De verandering komt voort uit een advies van de Hogeschoolraad (HSR) om rekening te houden met de groeiende populatie studenten en medewerkers met diverse achtergronden en culturen. De HSR gaf eind 2024 al aan dat het expliciet benoemen van alleen christelijke feestdagen niet meer van deze tijd is. De HSR zei toen dat er bepaalde neutraliteit moet zijn bij een kennisinstelling. De voorzitter van het College van Bestuur (CvB) Wilma Scholte op Reimer gaf destijds haar steun aan het voorstel: “Ik vind het ook belangrijk om er voor iedereen te zijn.”
In een toelichting schrijft de HU: “Als inclusieve hogeschool vinden wij het vrij kunnen uitdragen en vieren van je cultuur, religie of identiteit van groot belang. Hierbij is en blijft iedereen vrij om de feestdag te noemen hoe hij/zij/hen het wil.”
Nieuwe rooster
In het rooster voor het huidige schooljaar 2025/2026 zijn daarom termen als ‘Kerstmis’ en ‘Pasen’ vervangen door ‘feestdag’ of ‘nationale feestdag’. Omdat Koningsdag en Bevrijdingsdag niet-religieuze feestdagen zijn, worden deze volgens de HU nog wel zoals voorheen in het rooster benoemd.
Toetsplanning
De hogeschool laat weten zich er ook van bewust te zijn dat er soms toetsen of colleges vallen op religieuze feestdagen die niet officieel erkend zijn, zoals het Suikerfeest of Divali. In dat kader zegt de HU: “Omdat een deel van onze populatie graag op eigen (privé)gelegenheid deze momenten wil vieren, wordt gekeken of de toetsen op deze dagen anders kunnen worden ingepland. We willen graag onze studenten en medewerkers zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen om voor hun belangrijke religieuze feestdagen te kunnen vieren.”
Reactie vanuit politiek
Met deze keuze wijkt de Hogeschool Utrecht af van het landelijke beleid. Het ministerie van Onderwijs blijft vasthouden aan het gebruik van christelijke benamingen voor de officiële feestdagen.
Het besluit van de HU heeft ook tot politieke reacties geleid. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker noemt de stap “onbegrijpelijk” en uit haar kritiek op X: “Inclusiever? Waarom moeten christelijke feesten gecanceld worden? Waarom mag Kerst geen Kerst meer heten?”
Ook Derk Boswijk van het CDA reageerde via sociale media: “Onbegrijpelijke en onnodige actie van mijn oude hogeschool. Inclusiviteit betekent ook oog hebben voor bestaande tradities, niet alles uitwissen tot er niets meer overblijft waar iemand zich thuis bij voelt.”
11 ReactiesReageren
Klopt, inderdaad niet meer van deze tijd. Inmiddels weten we al zo’n 200 jaar dat god niet bestaat.
Als je wilt dat rechtse partijen vooruit gaan lopen, omdat het allemaal te snel gaat. Dan komt het door dit soort (ego gedreven) op de troepen vooruit lopende besluiten
Ik deel de mening an CU en CDA. Waarom mogen christelijke feestdagen niet gewoon zo blijven heten? Wie stoort zich daaraan? En dus ook geen Suikerfeest waar mensen om vragen. Of Pesach of Rosh Hashana of Divali. Heel raar dit besluit. Wie denkt het bestuur daarmee te dienen? Ik wens u straks een zalig Kerstfeest toe in december. Of mag dat ook niet meer?
Onbegrijpelijke actie. Zie de reden niet om namen va feestdagen te schrappen.
Elke subsidie zal moeten stop worden gezet aan deze school. Ze voldoen niet langer aan de Nederlandse cultuur en daarom hoort niet langer meer thuis in Nederland. Zal mijn kind ook nooit op deze school laten gaan, de school komt een beetje “vijandig” over op zo’n manier.
Rare actie. Wij wonen in Nederland en onze Christelijke feestdagen hebben een naam en worden door veel mensen gewoon gevierd. Snap dat er veel studenten uit andere landen komen met andere feestdagen, daar kan gewoon rekening mee worden gehouden. Een jaar heeft 365 dagen, dus ergens omheen plannen is ruimte genoeg voor. Nee beestje mag niet meer bij zijn naam genoemd worden, te gek voor woorden.
When in Rome…
Suikerfeest, Jom Kipoer en Dhiwali heten tegenwoordig ook ‘feestdag’?
Helemaal goed om 2e dagen weg te halen, zijn ook geen feestdagen. Dus nu consequent zijn: HKU docenten kunnen op deze dagen gewoon aan het werk gaan, geldt ook voor hemelvaartsdagen etc. En geen extra salaris want alle dagen die ze altijd cadeau hebben gehad hoeven ze niet in te halen.
Ik ben republikein en heb niets maar dan ook helemaal niets met het koningshuis. ‘Koningsdag’ zegt mij niets en ik wens daarom dat ook de naam ‘Koningsdag’ uit het rooster gehaald wordt en wordt vervangen door het neutrale ‘feestdag’.
Absurd deze regel
Mensen blijft geloven in onze Christus onze Messias
De Christelijke feestdagen is onze basis..om Zijn Woord Zijn belofte nooit te vergeten
Hallelujah prijs de Heer
Tsja bizar. Vervang kerst door feestdag en niemand weet waarom die feestdag er is. Die feestdag heeft een reden en die mag je toch gewoon benoemen? Dat heeft er niets mee te maken of je wel of niet gelooft.