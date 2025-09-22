Hogeschool Utrecht schrapt namen christelijke feestdagen in rooster: ‘Niet meer van deze tijd’

In het nieuwe jaarrooster van de Hogeschool Utrecht (HU) zijn de namen van christelijke feestdagen als Pasen, Hemelvaart en Kerst verdwenen. Volgens de hogeschool is het expliciet benoemen van alleen christelijke feestdagen niet meer van deze tijd. In plaats daarvan spreekt de hogeschool voortaan van ‘feestdag’ of ‘nationale feestdag’. De aanpassing heeft tot politieke kritiek geleid.

De verandering komt voort uit een advies van de Hogeschoolraad (HSR) om rekening te houden met de groeiende populatie studenten en medewerkers met diverse achtergronden en culturen. De HSR gaf eind 2024 al aan dat het expliciet benoemen van alleen christelijke feestdagen niet meer van deze tijd is. De HSR zei toen dat er bepaalde neutraliteit moet zijn bij een kennisinstelling. De voorzitter van het College van Bestuur (CvB) Wilma Scholte op Reimer gaf destijds haar steun aan het voorstel: “Ik vind het ook belangrijk om er voor iedereen te zijn.”

In een toelichting schrijft de HU: “Als inclusieve hogeschool vinden wij het vrij kunnen uitdragen en vieren van je cultuur, religie of identiteit van groot belang. Hierbij is en blijft iedereen vrij om de feestdag te noemen hoe hij/zij/hen het wil.”

Nieuwe rooster

In het rooster voor het huidige schooljaar 2025/2026 zijn daarom termen als ‘Kerstmis’ en ‘Pasen’ vervangen door ‘feestdag’ of ‘nationale feestdag’. Omdat Koningsdag en Bevrijdingsdag niet-religieuze feestdagen zijn, worden deze volgens de HU nog wel zoals voorheen in het rooster benoemd.

Toetsplanning

De hogeschool laat weten zich er ook van bewust te zijn dat er soms toetsen of colleges vallen op religieuze feestdagen die niet officieel erkend zijn, zoals het Suikerfeest of Divali. In dat kader zegt de HU: “Omdat een deel van onze populatie graag op eigen (privé)gelegenheid deze momenten wil vieren, wordt gekeken of de toetsen op deze dagen anders kunnen worden ingepland. We willen graag onze studenten en medewerkers zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen om voor hun belangrijke religieuze feestdagen te kunnen vieren.”

Reactie vanuit politiek

Met deze keuze wijkt de Hogeschool Utrecht af van het landelijke beleid. Het ministerie van Onderwijs blijft vasthouden aan het gebruik van christelijke benamingen voor de officiële feestdagen.

Het besluit van de HU heeft ook tot politieke reacties geleid. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker noemt de stap “onbegrijpelijk” en uit haar kritiek op X: “Inclusiever? Waarom moeten christelijke feesten gecanceld worden? Waarom mag Kerst geen Kerst meer heten?”

Ook Derk Boswijk van het CDA reageerde via sociale media: “Onbegrijpelijke en onnodige actie van mijn oude hogeschool. Inclusiviteit betekent ook oog hebben voor bestaande tradities, niet alles uitwissen tot er niets meer overblijft waar iemand zich thuis bij voelt.”